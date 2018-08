Señales de presión, concesión, tensión y expectativa

Miryam Gomezcésar.

Los interesados en la vida política del país se sorprendieron con la visita del ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribeña, a la casa del virtual Presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la Delegación Tlalpan, de la Ciudad de México, invitado a desayunar.

Tras el evento, las especulaciones pasaron de extremo a extremo. La explicación poco convincente del anfitrión sobre la motivación de dicho encuentro con su ex adversario, originó toda clase de especulaciones, también posturas encontradas por tratarse de alguien que ha transitado en tres regímenes por varias secretarías por la capacidad técnica y conocimiento profesional que le reconocen, pero también tocado por la sospecha de la Estafa Maestra, diseñada y operada desde la Sedesol, durante la titularidad de Rosario Robles, en la que involucraron a varios centros de estudios superiores y al propio Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Pese a todo, es obligado voltear al comportamiento de la economía que se mantuvo sin altibajos en el mercado cambiario, en el flujo de capitales, en el ingreso de divisas. Tal vez se ha exagerado al intentar alertar contra las medidas anunciadas por AMLO, sin embargo, en el entorno financiero internacional hay confianza con las nuevas condiciones políticas del país. La alternancia no altera el producto.

Lo anterior llama la atención porque el líder nacional defiende un proyecto, se mueve con habilidad en las grandes ligas pero no todo lo que hace o dice significa lo mismo para todos, ni es aceptado a rajatabla, ni es suficientemente claro para entenderlo a la primera y en ese vaivén de emociones que se da en un país polarizado, AMLO necesita reafirmarse.

Falta poco para ver si el rumbo tomado (que a tantos espanta), es un camino adecuado para alcanzar la “cuarta transformación” que se propone realizar no sólo el presidente electo sino el inmenso grupo que lo impulsa cuando sea investido Presidente Constitucional de la República Mexicana.

Pero, a nivel nacional, en cada estado no todo es miel sobre hojuelas. En la Ciudad de México, el comportamiento ciudadano es muy distinto al resto del país. Esto puede observarse en las diferentes entidades, unas más conservadoras que otras, con una religiosidad recalcitrante, y otras más liberales, pero con idénticas actitudes determinadas por las condiciones sociales. Un aspecto importante es el de las diferencias educativas, un aspecto que debe atenderse para modificar el diseño de las políticas públicas.

Hace unos días alguien desdeñaba la inclusión del idioma inglés como materia obligatoria desde la primaria, en defensa de las lenguas originales que en algunas entidades, como Quintana Roo, la maya es optativa como materia que se imparte sólo en algunas escuelas rurales. Pese a que la población habitante en varios municipios domina este ancestral idioma, la actividad del turismo hace que, quienes trabajan en la prestación de servicios, por exigencia practican más la lengua extranjera que la original o el español.

Aquí las diferencias son diametrales, hay un grado de radicalismo en el comportamiento social urbano que es propenso a la violencia. La información, el nivel de escolaridad, la religión, la capacidad económica más el clima, determinan el estrés que domina su conducta, pero en el estado hay habitantes de todas las procedencias, lo cual enriquece el conocimiento por la convivencia diaria.

En este breve y limitado esbozo del panorama local, hay que tomar en cuenta que son las mismas familias las que perfilan, desde “ya”, los prospectos de cara al proceso electoral que se avecina a partir del 2019.

El clima de violencia extrema que estremece a los habitantes de esta zona del Caribe mexicano, donde ya resultan habituales las balaceras, los asaltos, las ejecuciones, los feminicidios y la aparición de cuerpos desmembrados, embolsados, que demuestran la capacidad destructiva de las bandas criminales frente a la vergonzosa incapacidad de las autoridades que desdeñan su compromiso principal de devolver la tranquilidad a este polo turístico, empieza a intensificarse con la presión social que demanda mejores resultados.

La Mafia del Poder en Quintana Roo

Por todo lo anterior, el poder de convocatoria del vetusto octagenario empresario inmobiliario, Gastón Alegre López (el mismo que, en ocasión a su capacidad financiera para invertir en bienes, dijo a los reporteros locales “Si otros coleccionan canicas, ¿por qué no puedo yo coleccionar propiedades?”), para celebrar su onomástico en días pasados, al que reunió al mismo puñado de figuras públicas que acuden año tras año al suntuoso evento a tomarse la fotografía junto al ex candidato a gobernador, ex diputado local y ex casi todo, dejó ver también la esencia de los convidados, esos ex priístas conversos que pretenden, al calor de un festejo, promoverse como parte de una élite exclusiva que es lo que menos les conviene.

Parece que la alternancia fuera algo central y no nacional, cosa que deben analizar y asumir los mandatarios estatales porque las condiciones son distintas y en varios estados la reacción es adversa a la nueva realidad, podemos verlo en el estado de Jalisco, donde su gobernador electo, Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, desdeñó al delegado federal Carlos Lomelín, ex candidato a gobernador de Morena nombrado por AMLO, sin embargo, su retórica no es convincente para todos los jaliscienses.

La pregunta sería si en ésta ocasión veremos algo distinto a lo usual en la propuesta Cuarta Transformación, algo que eleve el autoestima de los mexicanos. Esperemos que sí, a pesar de las señales negativas en la aplicación de la justicia como lo expresado por Rocío Nalhe, próxima secretaria de Energía, en el sentido que no tocarán a Carlos Romero Deschamps porque no habrá “cacería de brujas”: “A ver, debemos entender todos los mexicanos que el triunfo que se dio a Morena y a Andrés Manuel López Obrador es, precisamente, para un cambio de administración, un cambio de régimen, un cambio de cómo se hacían las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo”.

En Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González nada de muertito pero, con una estela de errores por parte de sus funcionarios designados que hacen del tráfico de influencias y la corrupción jugosos negocios con la aparente seguridad que tendrán de impunidad, un verdadero reto que deberá enfrentar por la cercanía de nuevos tiempos electorales.

Al considerar lo dicho por la siguiente secretaria de Energía Rocío Nahle, que no habrá cacería de brujas, ¿qué se puede esperar en Quintana Roo, cuando en el poder los funcionarios y representantes abusan u operan con total indiferencia ante los ojos demandantes de atención, seguridad y justicia que exigen los ciudadanos?