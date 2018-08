Tómelo con calma

Por Fernando A. Mora Guillén*.

* Recuperando la gobernabilidad.

* De vacaciones a vacaciones.

* Reinicia la negociación del Tratado de Libre Comercio.

Durante los últimos dos años, y tras el abrupto incremento en los precios de la gasolina, comenzaron a surgir señales de ingobernabilidad en nuestro país. La violencia se acrecentó y se elevaron notablemente las ejecuciones y muertes en Guerrero, Jalisco, Michoaca?n, Tamaulipas y Veracruz.

Se registraron brotes de descomposición social que han sido reflejo de las grandes desigualdades y de la falta de servicios y oportunidades para la población, lo que sin duda se tradujo en el cambio que la sociedad manifestó el pasado 1 de julio.

Ahora, a partir de la elección, cada día han sido mayores los espacios que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha ido dejando abiertos. La presencia y opinión de funcionarios gubernamentales cada día es menor y el triunfador de la contienda ha tenido que ir participando en los principales temas de interés, con una estrategia que le permite tan sólo emitir una opinión que puede ser medida por el impacto que se genera en cada tema y que permite ir definiendo las políticas y acciones que la sociedad espera del próximo gobierno.

Así podemos escuchar que sí se eliminarán prestaciones (derechos adquiridos por los servidores públicos) o sí se recortarán salarios, que sí se venderá un avión que aún no es del Estado Mexicano, en fin muchos temas que, en forma de opinión, han ido subiendo a la agenda nacional, pero que en tanto Andrés Manuel López Obrdor no sea declarado Presidente Electo no pueden tener formalidad, sin embargo si sirven para medir la opinión y generar acciones y políticas públicas para no fallar en las expectativas que se generen en torno a cada tema.

Así se podrá ir construyendo la gobernabilidad que tanta falta hace a los mexicanos.

Tómelo con interés.- Mientras la última semana la Presidencia dio a conocer que el Presidente Enrique Peña Nieto tomaría su último periodo vacacional previo a dejar la Presidencia de la República, reservándose cómo y dónde pasaría esta semana de vacaciones, el fin de semana se difundieron imágenes de Andrés Manuel López Obrador vacacionando con su hijo en la Selva Lacandona, conviviendo con la población en un Cenote y comiendo platillos típicos, sin mayor vigilancia ni operativos de seguridad.

A la luz de muchos, lo que hace López Obrador pone en riesgo a las instituciones y al país; sin embargo, muchos sectores felicitan la cercanía con la sociedad y esa actitud sencilla y franca que se traduce en algo completamente distinto de lo que han hecho los últimos presidentes, lo que muchos ciudadanos quieren ver y sentir en un gobernante.

Tras la abrupta suspensión del mes de junio en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos, esta semana los equipos negociadores han vuelto a la mesa y todo indica que existe la voluntad para llegar a buen fin, aunque el Gobierno Norteamericano mantiene una postura inflexible en temas sensibles.

Sin duda Estados Unidos sería el más afectado en caso de no concretarse un acuerdo, aunado al impacto que recibiría el partido Republicano y, en particular, la administración de Donald Trump en caso de concluir este nuevo esfuerzo sin un acuerdo.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.