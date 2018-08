Con concierto de Horacio Franco inicia el Festival de Música y Ceguera

México. Con el concierto “Cuatro siglos de música compuesta por ciegos”, el flautista Horacio Franco y la clavecinista Lorena Peugnet Díaz, inauguraron este sábado el Segundo Festival Internacional y III Jornadas Música y Ceguera, en el Centro Nacional de las Artes.

En la inauguración, el pianista y guitarrista clásico ciego Eduardo Ibarra agradeció a las autoridades culturales por su colaboración para la realización del festival, y aseveró que sin su apoyo sería muy complicado lograrlo.

“Perdónenme que no uso la palabra inclusión, porque para mí, no existe en mí vida, yo no incluyo, ni dejo que me incluyan, simplemente demuestro y quien le agrade mi trabajo, pues adelante”, expresó.

Ibarra aclaró que ese es uno de los paradigmas que rompen los intérpretes ciegos, ya que no buscan abrir puertas, “no tocan ninguna, se abren solas”, pues creen que el proyecto Música y Ceguera es suficiente por sí mismo para que la gente acuda.

Minutos después, el flautista Horacio Franco fue el encargado de abrir el concierto en el Auditorio Blas Galindo, que con su virtuosismo y talento cautivó al público.

Con su inseparable flauta, interpretó de manera excelsa las obras escritas por destacados compositores como Conrad Paumann y Jacob van Eyck.

Luego, la clavecinista Lorena Peugnet protagonizó otro momento emotivo al recibir una gran ovación de los asistentes, gracias a su gran actuación en el clavecín.

Para el deleite del público, Franco y Peugnet, junto a los músicos Roberto Rivadeneyra, en el violín barroco, y Mario Salinas, en la viola da gamba, interpretaron la obra “Correntes á 3”, de Martino Pesentí.

El programa incluyó también obras como “Jonkheer van Eyck”, de van Eyck; “Mit ganzem Willen”, de Paumann; “Voluntary II en do mayor, Op. 7”, “Solo VI en re mayor, Op. 4 y “Concert III en si bemol mayor, Op. 4”, estas tres últimas de John Stanley.

Horacio Franco, músico, profesor, director de orquesta y destacado intérprete mexicano de flauta dulce, ofrece un promedio de 150 conciertos al año en los que integra música clásica, popular y tradicional.

La clavecinista Díaz, gestora y productora cultural mexicana, como solista o como parte de grupos de cámara, orquesta o producciones de ópera barroca, se ha presentado en festivales de música antigua en México, España, Francia, Portugal, Inglaterra y Bélgica.

