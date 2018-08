Demi Lovato asegura en Instagram que luchará contra sus adicciones

México.- La cantante estadunidense Demi Lovato agradeció a Dios, sus padres y seguidores que la apoyaron durante su hospitalización, tras sufrir lo que parece ser una sobredosis de heroína, y aseguró que luchará contra las adicciones.

En su cuenta en Instagram se puede leer el primer mensaje que la joven ha emitido desde el viernes 24 de julio, cuando fue internada de urgencia en un hospital, y en el cual asegura que continuará luchando contra sus adicciones.

“Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que se desvanezca con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho”, externó la intérprete de éxitos como “Heart attack” y “Daddy issues”.

Demi dio gracias tanto a Dios por mantenerla viva, como a sus fanáticos por su amor y apoyo a lo largo de la semana pasada; “sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a navegar en este momento difícil”.

También reconoció el apoyo de su familia y del equipo del centro sanitario Cedars-Sinai,“ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación”, indicó.

“El amor que todos ustedes me han demostrado nunca será olvidado y espero ansiosa el día en que pueda decir que ya estoy del otro lado. Seguiré peleando”, prometió Lovato.

NTX