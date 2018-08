El pop como el desamor nunca se van a acabar Yuridia

Los Ángeles.– La música pop nunca va a acabar como tampoco va a ocurrir con el desamor, afirmó la cantante mexicana Yuridia, quien descartó grabar reggaetón debido a que “no podría hacerlo con quienes viven en un mundo de fantasía, tienen siete mujeres y son superdominantes”.

“La música evoluciona siempre. Creo mucho en eso que la música tiene que evolucionar y cambiar pero me he mantenido en el pop porque me gusta esta música y hay publico para eso. Me gusta mucho ser el sicólogo de los seguidores de mi música”, declaro la interprete en entrevista con Notimex.

Yuridia inició este fin de semana su gira de conciertos por ciudades de Estados Unidos, empezando por Millwakee e Illinois, y recorrerá el país durante agosto y septiembre visitando algunas de las principales ciudades de los estados de Wisconsin, California, Texas, Arizona, Illinois y Nevada.

Este martes empezará su recorrido por California iniciando en San Francisco el 7, en Sacramento el 8, en Santa Cruz el 9, en Riverside el 11, en Anaheim el 12, en Las Vegas el 16, en Los Angeles el 17 y en San Diego el 18.

“Creo que el desamor tampoco se va acabar y tiene que haber alguien cantándole a eso, gracias a Dios y a mis fans que se han mantenido super leales, al pie del cañon y hay gente que le gusta desahogarse con esta musica y mientras siga existiendo ese publico para mi voy a seguir cantándola”, añadió.

“Espero que toda esta gira este igual de divertida a la que tuve el año pasado, por lo pronto ya estoy más que emocionada y lista para recorrer Estados Unidos y cantarle a la gente hispana”, manifestó la interprete de “Angel”, “Ya te olvide”, “Ecplise total”, “El alma en pie” y “Detrás de mi ventana”, entre otras.

“Todas las giras son diferentes y conforme van pasando los años van mejorando cambie muchas cosas con respecto al año anterior. Tengo más experiencia también (y) se esta armando un equipo de trabajo de mucha confianza con gente muy talentosa que se emociona mucho con el proyecto y les encantan la música que estamos cantando”, dijo.

“El tiempo es nuestro mejor aliado y lo disfrutamos mucho más en cuanto a la gente también se acerca más a nosotros. La gira pasada hicimos muchas fechas en Estados Unidos y la gente super eufórica y se divierte mucho, es gente super cool”, resaltó.

Compartió que la gira denominada “Desierto tour” esta basada en sus dos áreas de origen: las desérticas Sonora y Arizona. “Me divierte mucho lo que estamos presentando. Usamos luces, tecnologia y coreografías pero sin exagerar solo queremos que la gente disfrute el concierto”, expresó.

A la pregunta de como se ha mantenido en su carrera y entre las cantantes vigentes de pop, respondio que habria dos formas de verlo.

“Por un lado te puedes sentir muy orgullosa por ser la única cantante de pop entre tanto reggaetonero y sentirte valiente al final del día o puedes verlos de otra forma y sentirte completamente sola que estas yendo contracorriente y te puedes sentir débil”, reconoció.

“Me inclino más por lo primero y (en tanto) si son peras o manzanas estoy cantando baladas y sigo siendo la sicóloga de mucha gente que tiene el corazón roto y estas escribiendo por amor y que necesita desahogarse prácticamente”, añadió.

Ante la posibilidad de cantar reggaeton señaló que no le ha llegado ninguna oferta para cantar música urbana. “De parte de ellos no creo que surja una oferta y la único que podría hacer es buscarlos yo pero no lo voy a hacer con todo y que sean la música dominante”, aseveró.

“Me da mucha curiosidad como funciona la música y me he puesto a estudiar cuales son los sonidos de hoy y hay muchas cosas que me gusta sobre todo el trap tanto en inglés como en español, pero de la curiosidad no pasa, estoy super bién con mi proyecto, muy feliz y muy contenta, admiro mucho esa música la pongo cuando hago una fiesta pero después de ponerla se me quitan las ganas”, señaló.

“Pero como norteña y como mujer de ninguna manera comparto sus letras que ponen a la mujer como objeto sexual. “Entiendo hasta cierto punto que es un mundo de fantasia para ciertos hombres que no son todos los reggaetoneros”, subrayó.

“Se diferenciar cual es el mundo real y cual es el mundo de fantasia en que viven ellos, en donde quieren pretender que tienen mujeres al por mayor y que son superdominantes. Se que ese mundo no es para mi, jamás permitiriá que me pasara por eso canto las cosas que canto”, anotó.

Yuridia, quien participó en un programa de competencia de nuevos valores en la música, consideró que este tipo de programas sigue siendo un gran escaparate para nuevos valores “pero ahora se le suma las redes sociales en donde son una excelente opción para darse a conocer”.

“En Youtube y otras redes han salido grandes artistas y por eso nadie debe descartar esa posibilidad y reconocer la importancia de las redes sociales”, dijo

“Creo que es una gran oportunidad y agradezco mucho que tengamos estas herramientas hoy en día para poder enseñarle o demostrarle a la gente que hay talento y ha habido muchos artistas que surgen de redes sociales”, añadió.

Su más reciente álbum “Primera fila” lanzado en noviembre pasado fue disco de oro y platino en México y entre sus más reciente éxitos destacan “Amigos no por favor”, “Respóndeme tú” y “La duda”.

NTX