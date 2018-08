Tormentas y oleaje de más de dos metros por ‘Ileana’ en Oaxaca y Guerrero

Oaxaca.- El jefe del departamento de Monitoreo y Alertamiento Preventivo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (Cepco), Cutberto Ruiz Jarquín, indicó que la tormenta tropical Ileana favorece potencial de tormentas puntuales torrenciales en la entidad, y ocasionará oleaje de dos a cuatro metros de altura.

En un comunicado, el gobierno del estado precisó que a partir de la depresión tropical Once-E, el fenómeno Ileana se ha desarrollado y se localiza al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca.

En el estado, al igual que Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco se han establecido en alerta verde; en Oaxaca se mantiene el monitoreo y vigilancia por los efectos que pudiera causar la tormenta tropical.

La dependencia estatal pidió extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

Añadió que si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desaloje inmediatamente. No transite por zonas inundadas; ya que puede haber cables de energía eléctrica, no se acerque a postes o cables de electricidad.

Además, no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, porque puede ser arrastrado por el agua. Al viajar en vehículo, extremar precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa, así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias.

También, recomendó no cruzar puentes si el agua lo pasa por encima, no restablecer la energía eléctrica hasta estar seguro de que no hay cortos circuitos. Si se tienen duda sobre el estado de la vivienda, solicitar el apoyo de las autoridades.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (Cepco) exhortó a alejarse de casas y muros en peligro de derrumbarse, no tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas; siga las indicaciones de sanidad que dicten las autoridades.

De igual modo, evitar que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades. En caso de tormentas eléctricas procurar no utilizar equipos eléctricos y electrónicos, si se encuentra en el exterior procure buscar refugio en alguna edificación.

NTX