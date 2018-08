Argentina: aborto e incongruencia feminista

Carlos Arturo Baños Lemoine.

Argentina está metida en un “quilombo” (“un pedo”, diríamos en México) desde hace varias semanas. El debate en torno al aborto acapara los titulares y divide a la sociedad. Mucho se habla y se polemiza con miras a la gran discusión/votación que se llevará a cabo en el Senado albiceleste el próximo miércoles 08 de agosto.

En la Cámara de los Diputados, tras 22 horas de discusión, fue aprobada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el pasado jueves 14 de junio, por 129 votos contra 125. Y, ahora, le toca el turno al Senado. Se prevé una votación igual de cerrada.

Ustedes ya saben, mis estimados lectores, que yo estoy a favor del aborto (aunque se le llame de otra manera) cuando éste se practica dentro de las primeras doce semana de gestación.

De hecho, ustedes también ya saben que yo formé parte del amplio grupo de asesores y redactores que contribuyó a sustentar la aprobación de la ILE en la Ciudad de México, en abril de 2007. Era yo, entonces, asesor parlamentario del diputado perredista Isaías Villa González.

Mis argumentos a favor del aborto también los he expuesto en El Arsenal. Aquí publiqué mi artículo “Aborto: argumentos modernos contra las ideas retrógradas del Papa”, el 16 de febrero de 2016. Les comparto la liga, donde hago valer mis ideas en torno a la esencia de la vida estrictamente humana:

http://www.elarsenal.net/2016/02/16/aborto-argumentos-modernos-contra-las-ideas-retrogradas-del-papa-por/

Y, como orgulloso neomalthusiano que soy, sigo convencido de que el aborto resulta esencial en nuestros tiempos de sobrepoblación y de reproducción irracional e irresponsable (la “paridera”). Mi argumento central a este respecto se inscribe, básicamente, dentro de una visión realista del desarrollo de lo humano: la prole excesiva y no deseada siempre condenará a la humanidad a la pobreza, la marginación, la miseria, el hambre y la violencia.

A lo anterior hay que agregarle el acelerado y profundo proceso de automatización/robotización de nuestros tiempos: cada vez se necesita menos gente dentro de la planta productiva; gente que, además y por obvias razones, no podrá aspirar a salarios altos.

Buena parte de la masa laboral resulta prescindible, sustituible, desechable. El ingenio (ciencia y tecnología) de algunos hombres arroja a la calle del desempleo a muchos hombres sin genio. La realidad es cruda pero es la realidad.

¿Qué futuro le depara a nuestro mundo con tanta población, misma que cada vez vive más años, que suele reproducirse de forma estúpida y que resulta cada vez más “innecesaria” frente a un robot?

Señoras y señores: el futuro pinta de la chingada. Por eso, resulta fundamental “parar la paridera” y el aborto es un buen recurso para ello.

Si éste fuera el argumento principal de las y los pro-abortistas argentinos, contarían con todo mi apoyo y mi aplauso, sin ambages.

Pero resulta que quienes más ruido están haciendo a favor del aborto en Argentina son las sectas feministas, con base en ideas absurdas e inconsistentes. Para colmo, al histrionismo le suman el histerismo… ¡y han armado cada espectáculo!

Tras ver tanto show feminista de baja estofa, me pregunto y reflexiono desde mis adentros: ¿por qué no aprobaron antes el aborto?… con un poco de suerte, muchas de estas “minas” (muchachas) no hubieran nacido… ¡sus madres seguramente hubieran hecho todo lo posible para abortarlas!…

Al ver a tantas mujeres, muy jóvenes la mayoría de ellas, con sus pañuelos verdes y sus vulgares consignas feministas, vuelvo a comprobar que el feminismo es una ideología absurda, paranoide, irracional, patética y ridícula.

A ver, pensemos por un momento en los casos comunes y corrientes de embarazo, que son la inmensa mayoría. Excepciones a un lado, al menos por hoy.

Para que haya una mujer embarazada se precisa de la intervención de un falo enhiesto que, sin ningún tipo de medida anticonceptiva, se introduzca en la vagina de esa mujer y que, además, ese falo arroje su semen caliente y lechoso dentro de la vagina de esa mujer. En ocasiones será necesario que esta operación se repita varias veces de la misma forma, por aquello de los días estériles del período menstrual.

¡Vaya forma que tienen millones de mujeres de someterse a la “falocracia” para, luego, quejarse de ella! ¡Carajo!

¿No se supone que las mujeres “empoderadas” y con “perspectiva de género” reprueban y aborrecen la “falocracia”, y toman el control de sus vidas en sus propias manos?

Recordemos, mis queridos lectores, que la “falocracia” es un componente capital de ese “maldito sistema machista, patriarcal, misógino, androcéntrico y bla bla bla”.

Una mujer embarazada, excepciones aparte, es una mujer… ¡que se dejó someter por los encantos y goces asociados con el uso de una verga “machista y patriarcal” en condiciones de extrema dejadez y auto-sumisión!

¿Auto-sometimiento gustoso y perverso? Y es aquí en donde recuerdo a un tremendo filósofo renacentista: don Étienne de La Boétie, quien a sus 18 años escribió la magna obra Discours de la servitude volontaire ou le Contr’un (Discurso sobre la servidumbre voluntaria o el Contra uno), obra escrita en 1548 que pudo ver la luz hasta 1572, gracias a la intervención de su amigo don Michel de Montaigne, filósofo escéptico tan admirado y querido por mí.

¡Ah, pero ahí tenemos a los ríos de mujeres argentinas pugnando por el aborto bajo la inspiración de la mitología feminista, después de que se dejaron someter gustosa, perversa e irresponsablemente por el poder sexo-erótico de un falo “machista, androcéntrico y patriarcal”!

Ridículas y contradictorias…

Risibles e incoherentes…

Bufas e incongruentes…

¡Si detesto al feminismo es porque detesto la estupidez humana!

Espero, sinceramente, que se apruebe el aborto en Argentina, para que no lleguen a este mundo, de suyo complicado, personas de más, personas no deseadas, personas “por accidente”.

¡Y qué bueno que aborten las feministas! No me imagino el futuro de un crío teniendo como figura de cuidado, protección y autoridad a una madre feminista. Mejor ser abortado que tener una madre feminista, sin duda.

¡Y caray, todo el quilombo social que nos ahorraríamos si las mujeres ejercieran el poder de controlar y administrar correctamente su calentura vaginal!

Pero no, eso no, porque siempre será mejor culpar de todo al “patriarcado” y al “machismo”, en vez de reconocer la irresponsabilidad personal inherente a las tantas veces que se fornica de forma imprudente.