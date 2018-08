Fallece Charlotte Rae, la ama de llaves en “Blanco y negro”

Los Ángeles.- La actriz Charlotte Rae, conocida por sus papeles en las series “Blanco y negro” y “Los hechos de la vida”, falleció el domingo en Los Ángeles, California, a la edad de 92 años.

De acuerdo con medios locales, la también cantante anunció el año pasado que padecía cáncer de hueso.

Charlotte Rae fue conocida por interpretar a la ama de llaves Edna Garrett en la serie estadunidense “Blanco y Negro”, trasmitida entre 1978 y 1980. El éxito de ese programa fue tanto que se grabó un spin-off llamado “Los hechos de la vida”, donde participó durante siete años.

Charlotte también estuvo como estrella invitada en proyectos como “Pretty Little Liars”, “Emergencias” y “La reportera del crimen”. Su último fue “Ricki and the flash: Entre la fama y la familia”, película donde compartió escena con la actriz Meryl Streep.

Ntx