Tatiana: ¿una piedra en el zapato?

Héctor Moctezuma de León.

Tatiana Clouthier, la heredera del recio carácter del “Maquío”, la que tan brillante papel jugó en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, podría ser, en el futuro, una piedra en el zapato para el tabasqueño, ya mostró sus arrestos y dejó claro que no se quedará callada ante decisiones del presidente con las que no esté de acuerdo.

“Había mejores opciones”, dijo después del nombramiento de Manuel Bartlett enemigo acérrimo de su papá el “Maquío” y López Obrador esta vez no respondió al bote pronto como acostumbra, no le quedaba de otra, no es tiempo de mostrar intolerancia con los miembros de su equipo más cercano, menos con Tatiana que tanto le ayudó en los debates contra sus adversarios.

Todo hace indicar que la señora Clouthier no se quedará callada cuando las cosas no le parezcan, la pregunta es: ¿la aguantará Andrés Manuel o dentro de ese cambio está contemplada la desaparición de esa vieja costumbre entre la clase política mexicana de decir sí señor, sí señor presidente a todo lo que ordena quien lleva la banda presidencial?

Hace unos días en una plática con religiosos de varias iglesias el padre Alejandro Solalinde comentó que si bien habían apoyado con todo a López Obrador también lo cuestionarán cuando se desvíe del camino del cambio que nos prometió.

Esta vez fue Tatiana la que se sumó a esa voz que no está de acuerdo en aplaudir todo por el sólo hecho de que lo dice o lo manda el presidente. Será interesante saber si la intolerancia del tabasqueño es cosa del pasado o los aplasta como lo hicieron los presidentes del PRI y el PAN con los contados colaboradores que se atrevieron a levantar la voz durante el tiempo que despacharon en Los Pinos. ¿usted cómo la ve?

Quien tiene información que difícilmente podría desmentir Manuel Bartlett sobre algunos pecados cometidos en su pasado priista es el hidalguense José Antonio Zorrilla, pero para fortuna del futuro director de la segunda empresa pública más importante del país, el exdirector de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, la temible DFS, mantiene el silencio pese a que pagó culpas que no eran de él…Más le vale al directorcito del Seguro Social Tuffic Miguel que le baje dos rayitas a sus triunfalistas número negros de esa institución, lo que también presumió el frustrado aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, porque ahora que se han descubierto hospitales que no funcionan porque nunca fueron terminados o equipados, pueden salir algunas corruptelas que la nueva administración tendrá que castigar. Por lo pronto, Andrés Manuel dice que hay 50 centros hospitalarios en esas condiciones. Además con el pésimo servicio que presta el IMSS a sus derechohabientes y las pésimas condiciones de sus instalaciones cualquiera puede presumir de número negros y renegros…¿Sabrá Claudia Sheinbaum, la próxima jefa del Gobierno de la Ciudad de México que desde la oficina de Miguel Ángel Vázquez el protegido de Julio Cerda, éste a la vez muy cercano a Miguel Ángel Mancera, salieron las órdenes para que el sindicato de los empleados del GDMX presionara a los trabajadores para que votaran por Alejandra Barrales en las pasadas elecciones? Este Vázquez quien dejó un lastre a su paso por la Secretaría de Finanzas es un buen candidato a pasar algún tiempo bajo la sombra. Doña Claudia tiene la palabra.

