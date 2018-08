Verónica Montes se despide de la competencia “Mira Quién Baila”

México.- En la segunda entrega del programa “Mira Quién Baila” (MQB), Rosie Rivera bailó “María bonita” a ritmo de vals, lo que le dio la oportunidad de seguir en la competencia, gracias a la votación del público, mientras que la actriz Verónica Montes fue eliminada de la competencia.

En declaraciones a los medios, Rosie agradeció el apoyo de todos sus seguidores en México y Estados Unidos, y considera que las críticas de los jueces han sido estrictas, pero no ofensivas y eso le ha ayudado a crecer.

Por otra parte, declaró que participar en el programa “Mira Quién Baila” le ha servido para levantar su autoestima y seguir adelante. “Cuando yo salga de aquí, no voy a dejar que nada me limite, estoy aprendiendo a que ni mi peso, edad ni nada me limite, eso le quiero enseñar a mis seguidores”.

El tener cerca a su familia durante el programa, le ha ayudado a superar sus fallas y le alienta a prepararse más para sus siguientes presentaciones de baile.

Su madre, Rosa Amelia Saavedra, refirió que se le hace extraño verla en los escenarios, pues su hija no quería ser famosa como su familia, ni estar envuelta en pleitos familiares que provocaran la desunión, pero al estar cerca de sus hijos y esposo, se siente segura.

Por otra parte, la eliminada fue la actriz Verónica Montes, quien con lágrimas se despidió de la competencia, expresando que ella no puso los pasos ni la coreografía que bailó y aunque los comentarios de los jueces fueron fuertes, los respeta.

“No sé si fue injusta mi salida, pero me voy contenta porque Rosie es mi amiga y se lo merece, ella se esfuerza mucho y yo sé que lo va hacer muy bien, voy a echarle muchas porras para que gane”, señaló.

Y aunque el sueño de la actriz era estar en este programa, ahora estará enfocada a su siguiente proyecto, del cula aún no dio detalles.

En el programa pasado, la cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón fue la que mejor bailó y fungió como madrina, para entregar una de las 14 casas a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

