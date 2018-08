Alimento de banano y hojas de neem que controla niveles de azúcar

México.- En forma de polvo para elaborar diferentes productos alimenticios como tortillas, sopa deshidratada y polvo para malteada, en la Universidad del Valle de México (UVM) desarrollaron un alimento a partir de banano verde y hojas de neem, que ayuda a controlar los niveles de glucosa en personas con diabetes.

El alimento que es de bajo costo también podría prescribirse en regímenes alimentación vinculados al manejo trastornos metabólicos como glucosa, colesterol, triglicéridos y peso, según un comunicado de la institución universitaria.

Ángel Esteban Torres Zapata, de la Maestría en Nutrición Clínica de la UVM, es el responsable de este producto. Inició su investigación hace seis años con el objetivo de encontrar la aplicación de un alimento que contribuyera en el tratamiento de la diabetes.

El especialista en nutrición detalló que el almidón resistente es un nutrimento que, gracias a sus características, al ser ingerido tiene la capacidad de soportar procesos digestivos y al no ser hidrolizado por las enzimas digestivas, llega al intestino grueso casi intacto.

Por ello, cuando entra a nuestro cuerpo y se reúne con proteínas y lípidos, “las atrapa” y no deja que se metabolice, es decir, que no deja que los niveles de glucosa aumenten en la sangre y, por ende, no podemos secretar suficiente insulina para metabolizar azúcar, es un tipo de azúcar complejo.

El banano verde contiene hasta 78 por ciento de almidón, mientras que las hojas de neem tiene propiedades hipoglucemiantes. Derivado de estas propiedades, Ángel Esteban elaboró el producto alimenticio a partir de banano verde, leche de soya, hojas de neem y vainilla en polvo.

El proceso se realizó en tres fases: la primera fue la obtención de almidón de banano, después el del neem para transformacrlos en polvo. Porteriormente realizó un análisis bromatológico al alimento, es decir, una evaluación química de la materia que compone a los nutrientes.

Como resultado se obtuvo el producto en polvo para elaborar diferentes productos, de tal manera que el producto se vea como un alimento, no como un medicamento.

La investigación reveló que este producto contiene 17 por ciento de proteína, 14 por ciento de grasas polisaturadas, así como minerales, lo que lo convierte en un alimento heterogéneo y energético gracias a su composición nutrimental.

Se realizaron pruebas en el consumo con personas sanas y diabéticas, en donde se obtuvieron resultados favorables sobre los niveles de glucosa en sangre y la producción de insulina, en ambos grupos de personas.

Sin embargo, el académico universitario advirtió que este producto deberá prescribirse en regímenes especiales de alimentación vinculados al manejo de padecimientos como la diabetes mellitus y dislipidemias (trastornos metabólicos como glucosa, colesterol, triglicéridos y peso).

En este estudio participaron diversos investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, así como estudiantes de la Maestría en Nutrición Clínica de la Universidad del Valle de México.

Ntx