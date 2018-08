Kalimba llevará en noviembre su nueva fiesta al Teatro Metropólitan

México.- El cantante mexicano Kalimba está fascinado con su regreso a la escena musical, por lo que el 17 de noviembre llevará su nueva fiesta al Teatro Metropólitan para presentar los temas de su disco “Somos muchos y venimos todos”, que saldrá al mercado el 19 de octubre.

En entrevista en las oficinas de la disquera Universal Music, el vocalista adelantó que mostrará un espectáculo nunca visto en el que abarcará los éxitos más sonados de su trayectoria, así como nuevas piezas.

Su próximo tour inicia el 10 de noviembre en el Auditorio Pabellón M, en Monterrey, Nuevo León, para continuar en la capital mexicana y el 8 de diciembre en el Teatro Morelos de Toluca.

Kalimba indicó que en cada uno de sus discos, como solista, ha estado en el Metropólitan, un espacio que disfruta y le gusta bastante.

Sin ser crítica de otros lugares, dijo, “ha sido un recinto que no se corrompe, por eso me fascina muchísimo. Al final del día este punto ha mantenido calidad, sólo ha tenido conciertos que valen la pena y esperemos que ésta no sea la excepción, ya que estamos empezando a preparar algo excepcional”, prometió.

Respecto a su nuevo CD platicó que se caracteriza en que cada una de las canciones incluidas tiene la fe y una credibilidad absoluta, en toda la extensión de la palabra.

En ese sentido comentó que hay temas funk, en el que le metió metales con instrumentos orgánicos, “como debe de ser”, también incluyó ritmo R&B por lo que le inyectó de los sonidos que necesitaba.

“Hicimos una balada rock, que suena verdaderamente a rock, así como pop, power balad, cada melodía suena maximizada en el género que decidimos tocar”, informó el exintegrante del grupo OV7.

Todas las composiciones de su placa son de él, como “Fiesta”, “single” que ya suena en más de 106 estaciones de radio nacionales y extranjeras, además de plataformas digitales.

“En dos semanas ya tiene más de 200 mil visualizaciones, por eso estoy muy agradecido en como ha sido el recibimiento tanto de la gente, de mis clubs de fans, de la prensa, creo que la disfrutan mucho.

“Era realmente riesgoso al no repetir la fórmula preestablecida en radio, de no irnos con algo urbano; pasó todo lo contrario, se convirtió en un plus, una ventaja”, consideró Kalimba.

Ntx