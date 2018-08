¿Y la estrategia contra la inseguridad?

Héctor Moctezuma de León.

Sin duda el desafío más importante que tendrá la nueva administración, que se hará cargo del país a partir del primero de diciembre, es el de la inseguridad, pero hasta ahora no hemos escuchado como se va a combatir, cuál será la estrategia, ni de parte de Andrés Manuel López Obrador ni de parte del equipo que estará encargado de ese renglón.

Bajar los índices de homicidios dolosos de los más de 100 mil registrados de las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto no será cosa fácil, ¿cómo? ¿con los miles de soldados y marinos que andan en las calles del país? Hasta ahora, después de once años, los militares y los marinos no han espantado a nadie.

En México han aumentado los negocios de la delincuencia organizada en una forma alarmante, de traficar con drogas se pasó a otras acciones que tienen asolada a la población, de ahí que López Obrador y su equipo tendrán que establecer un mecanismo que permita frenar esos abusos.

En el pasado escuchamos como una solución la profesionalización de las policías o el famoso mando único, o como se hizo recientemente en la capital del país en donde se pusieron a volar 10 helicópteros dizque para vigilar las zonas en donde más hay presencia de los delincuentes, puros cuentos, la ciudadanía está harta de tanta violencia.

En Estados como Chihuahua, el Estado de México, Guerrero y Guanajuato el crimen organizado tiene doblegado a los gobiernos de esas entidades, pero los demás no se quedan atrás, la impunidad y la colusión entre policías y los delincuentes son temas de todos los días.

López Obrador ha convocado a una serie de foros para “La Pacificación del País”, se trata de escuchar a la población para que expongan sus puntos de vista sobre el tema, ojalá que se escuchen de verdad, porque en experiencias anteriores sólo se dio cuerda a quienes se interesaron en participar, pero al final se desecharon sus propuestas y todo quedó igual.

*** La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca dio un serio revés al ex–presidente del PRI César Camacho Quiroz, quien quería ganar en los tribunales la senaduría que no pudo ganar en las urnas. Un ex–líder nacional del PRI que fue humillado en un estado en donde durante muchas décadas nomas los chicharrones de ese partido tronaron… Morena tiene un plan para ir sobre las 12 gubernaturas que tendrá el PRI a partir de los próximos meses, la estrategia está diseñada municipio por municipio en donde serán incrementados los programas sociales. También los morenos tienen posibilidades de arrebatar al PAN algunas de las plazas que ahora gobiernan, por lo que no duden de que al final del sexenio que inicia el primero de diciembre tengamos una nueva versión de lo que en mucho tiempo se llamó la aplanadora priista o régimen de partido único… “No hay, no hay”, como decía el cómico es la respuesta que todos los días reciben los acreedores del PRI en donde tampoco hay para pagar los salarios. La deuda de ese partido asciende a 513 millones de pesos y el recorte que tendrán este año hará imposible que tengan éxito en futuros procesos electorales.

