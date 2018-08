Ana Gabriela Guevara asume como reto dirigir deporte del país

México.- La exdeportista mexicana Ana Gabriela Guevara señaló que es un reto asumir la dirección del deporte nacional y así como se brindó por México en su etapa como competidora, lo hará ahora como dirigente.

En conferencia de medios en el Senado de la República, donde oficializó su nombramiento al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), agregó que es un orgullo ocupar ese cargo.

Indicó que para ella es una gran distinción tomar el cargo para dirigir los destinos del deporte del país, y reconoció que será un largo camino, en donde se encontrará con varias situaciones.

“No gana Ana Guevara, sino gana el país. No es una competencia, solo tengo el honor de servir a mi país desde otra posición”, comentó.

Su línea de trabajo, explicó, será la misma que aplicó en su etapa de competidora, “siempre comprometida con el país, concluyó un proceso en el Senado que me hizo ver otra óptica del país”.

Expuso que tiene simpatía de los atletas y eso genera una expectativa alta para hacer del deporte en México algo grande, para lograr los resultados esperados.

Destacó que la labor es ardua porque tendrá que llegar a todos los rincones del país para ver la situación del deporte y buscar los mecanismos para solucionar los problemas.

“Regionalización al país, tomar de los mejores ejemplos. No llego con la idea de que me las sé todas. Sino de echar mano de quienes están con buenos resultados en los estados; vamos a necesitar de gente que será elemental para este reto”, añadió.

En relación con la creación de la Secretaría del Deporte, la sonorense consideró que lo analizó desde el aspecto jurídico, pero no es momento por normativa y el cambio llevaría un año y “más que ayudar entorpecería el proceso. No era lo idóneo en este momento. Lo que existe podemos avanzar y no era el momento”.

De la misma manera, destacó que la Conade no está en vías de cambiar de sede, y en el caso del deporte no hay nada en ese tema, “no convendría moverla en este momento”.

Enfatizó que llega a la Conade “con el ejemplo para dirigir los destinos del deporte. Que me vean como una más. Romper mitos y tabúes y hacer lo que no se ha hecho en el deporte nacional. No hacer deporte desde el escritorio”.

Respecto de las instalaciones deportivas existentes, destacó que se valorarán costos y beneficios para el deporte en cuanto a los inmuebles que están en la Ciudad de México, “se tiene que valorar a partir de presupuesto y no tenerlas para ser elitistas, no tenerlas solo para atletas de alto nivel”.

Además, abundó que la Conade será “un órgano de deporte incluyente; todos iguales, todos somos México. En donde todos estén incluidos sin distinguir a nadie”.

Y concluyó que “viene una labor titánica. Poder generar un dinamismo que continúe las políticas, porque el presiente electo ha hablado también por la salud del país”.