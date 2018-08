Músicos de “Let it be” recrean foto de los Beatles del álbum Abbey Road

Londres.- El casting de la producción musical “Let it Be” rindió tributo a Los Beatles, a 49 años del aniversario de la famosa fotografía para la portada del álbum Abbey Road.

La imagen fue tomada por el fotógrafo escocés Iain Macmillan el 8 de agosto de 1969 en el cruce peatonal que se ubica a unos pasos de los estudios Abbey Road.

La fotografía de hoy fue tomada entre las 11:00 y 11:30 horas locales, la misma hora en la que Macmillan produjo la icónica fotografía en la que Paul McCartney aparece descalzo.

Hoy el elenco del musical “Let It Be” emuló la pose de El cuarteto de Liverpool con el distintivo traje blanco, pelo largo y gafas de John Lennon, el traje negro de Ringo Starr, los pies descalzos de McCartney, así como la barba y pantalón de mezclilla de George Harrison.

El famoso cruce atrae diariamente a cientos de turistas en busca de la foto perfecta en la transitada calle de Abbey Road donde automovilistas, taxistas y autobuses de pasajeros esperan impacientes a que el público cruce.

Desde 2012 el musical “Let it be”, que en ese momento se presentó en la zona de teatros de West End, cuenta entre su elenco con músicos que cantan y tocan los éxitos de los Beatles.

El actual elenco está conformado por el inglés Michael Gagliano (John Lennon) Emanuele Angeletti (Paul McCartney) el irlandés-australiano John Brosnan (George Harrison) y el inglés Ben Cullingworth (Ringo Starr).

En entrevista con Notimex, Gagliano, quien desde 2012 interpreta a Lennon y se ha presentado en Japón, Canadá y Estados Unidos señaló que es un sueño pensar que casi 50 años después el cruce es un ícono.

“Pararnos en el cruce de Abbey Road 49 años después desde que John, Ringo, George y Paul lo hicieron y estar vestidos exactamente igual es una locura. Estoy seguro que nunca se imaginaron que después de medio siglo la gente seguiría visitando este cruce peatonal para recrear la icónica portada del álbum”, señaló.

El musical comienza una gira nacional del 21 de agosto al 27 de octubre que iniciará en Cardiff, Gales, y concluirá en la ópera de Manchester, en el norte de Inglaterra.

Los fans de los Beatles que asisten a los shows son de todas partes del mundo que corean y reviven los éxitos musicales como “Let it Be”, “She loves you”, “I want to hold your hands” y “Here comes the sun”, entre otras.

Para Brosnan, quien es parte del elenco desde el inicio en 2012, su tema favorito es “While my guitar gently weeps” del Álbum Blanco, escrita e interpretada por Harrison.

La producción iniciará una gira nacional en un año especial ya que se cumplen 50 años del lanzamiento del Álbum Blanco y también medio siglo del sencillo “Hey Jude”.

