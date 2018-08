Neurólogas mexicanas difunden artículos sobre esclerosis múltiple en la red

México.- Neurólogas mexicanas participaron en la edición de artículos sobre esclerosis múltiple en la plataforma Wikipedia, con el fin de que los lectores encuentren información de utilidad y confiable, sin que esto sustituya la visita a un médico especialista.

Actualmente, Internet es la primera fuente de información para diversos temas desde personales, laborales hasta consultas sobre salud.

Wikipedia es el segundo portal en español más visitado en la red, y México es el país que más consulta realiza, aproximadamente 289 millones de artículos vistos cada mes, 38 por ciento de la búsqueda sobre temas de salud se efectúa en esta enciclopedia libre.

Con el fin de que los contenidos en esta plataforma sean relevantes y cuenten con el respaldo por parte de organizaciones confiables, como el Comité Mexicano para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple (Mexctrims), se llevó a cabo esta actualización de contenidos.

En la primera Editatona de Esclerosis Múltiple en México, realizada el 4 del presente mes, una decena de neurólogas colaboró en este ejercicio de “mujeres trabajando por mujeres”, resaltando el poder femenino en temas de salud a través de la tecnología.

Claudia Muñoz, secretaria de Wikimedia Foundation en México, comentó que Wikipedia es la enciclopedia libre más grande de Internet y el proyecto colaborativo más grande de la humanidad.

Explicó que este fue un evento de edición colectiva y simultánea, cuyo objetivo es mejorar o crear artículos dentro de la plataforma.

Durante seis horas de sesión, las especialistas participantes encabezadas por Laura Ordoñez, presidente de Mexctrims, revisaron y editaron diversos contenidos relacionados con esclerosis múltiple, principales síntomas, epidemiologia, etiología, así como alternativas de tratamiento.

“Como profesionales de la salud, tenemos el compromiso de asegurarnos que la información disponible, sea verídica, esté actualizada y sea fácil de entender tanto para pacientes, cuidadores, médicos y público en general quienes puedan conocer cómo es vivir con esclerosis múltiple”, mencionó Ordoñez.

Mientras que, Verónica Rivas, neuróloga asistente durante la Editatona, manifestó que los pacientes y cuidadores recurren cada vez con más frecuencia a Internet, para tener una idea de a qué se enfrentarán al ser diagnosticados.

“Esto es algo que no podemos evitar, sin embargo, la esclerosis múltiple es una enfermedad con muchas incógnitas y periodos de estabilidad y de inestabilidad, por lo que puede haber en la red mucha información que no es precisa o no está actualizada”, afirmó.

