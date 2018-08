Angelica María y Lucía Méndez amadrinan la obra “Dos más dos”

México, .- Las actrices Angelica María “La Novia de América” y Lucia Méndez fueron las madrinas de honor del doble festejo de la puesta en escena “Dos más Dos”, por 200 y 300 representaciones, en el Teatro “Jorge Negrete” de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) la noche de este jueves.

Al final de la obra los protagonistas de la comedia de enredos, Adal Ramones, Mauricio Islas, Dion González y Consuelo Duval invitaron a las divas a subir al escenario para desvelar las dos emblemáticas placas, que por falta de tiempo no pudieron festejar primero las 200 representaciones, por lo que juntaron ambas celebraciones de 200 y 300 representaciones.

En entrevista por separado, “La Novia de América” agradeció al productor y al elenco la invitación a ser madrina de las 300 funciones.

“Vengo a felicitar al equipo de producción y a los actores y actrices de esta propuesta escénica, porque son grandes y solo vine de los Ángeles, California, a esta develación, y respecto al tema del intercambio de pareja como en “Dos más Dos”, yo creo que siempre ha existido; conozco algunos que son así”.

Cuestionada sobre su encuentro con Lucía Méndez, Angelica María afirmó que nunca fueron amigas. “No veo por qué me preguntas de reencuentro alguno, si nunca tuvimos amistad, claro que ella salió en mi novel de -Muchacha italiana viene a casarse y yo ya era Angelica María, pero eso no quiere decir que nos hiciéramos amigas”.

Por su parte, Lucia Méndez recibió la bienvenida del actor Adal Ramones al desfilar por la alfombra roja, mientras la cantante se enfilaba al interior del “Jorge Negrete” para reír un poco con las peripecias de dos matrimonios que terminan intercambiando parejas en una trama altamente hilarante. Ntx