México .- La Banda MS presenta su nuevo sencillo “Mejor me alejo”, un tema del compositor Horacio Palencia, que aborda los peligros de una relación de pareja violenta y que estrenarán en vivo en su concierto de Stockton, California, la noche de este viernes.

En entrevista telefónica, el vocalista Oswaldo Sílvias, conocido como “Waldo”, destacó que hoy se lanzó el video por YouTube y los seguidores de MS ya están respondiendo con miles de vistas.

“El tema lo estrenaremos en vivo en México el próximo 18 de agosto en un concierto en Puebla, para luego emprender una promoción del tema”.

El cantante agradeció al público por hacer de la MS una agrupación de éxitos musicales: “Los fans son los que tienen la última palabra, así que ya esperaremos opiniones y críticas vía redes sociales”.

“Waldo” indicó que los integrantes de la MS han realizado un trabajo constante, con disciplina, pasión y humildad: “Nos hemos acercado al público no solo a través de nuestras canciones sino también en convivencias sorpresa en plazas públicas donde hemos firmado por horas autógrafos”.

Aseguró que no son solo una agrupación: “Ahora somos una institución y vamos hacer algo para dejar huella y vamos a fundar algo que quede para la posteridad, enfocado a la ayuda de los más necesitados o de sectores vulnerables”.

Por último, reconoció que entre los exponentes del género banda hace falta unión y hermandad: “Hay compañerismo, pero no se ha logrado la unidad; no sé a que se deba, un ejemplo de esta hermandad la ponen los exponentes del reggaeton que se unen para impulsar a los menos conocidos y encumbra a los ya exitosos. El triunfo de una o dos bandas no refleja el éxito de todo un movimiento”. Ntx