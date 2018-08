Esmeralda Pimentel muestra distintas facetas en “La bella y las bestias”

México .- La actriz Esmeralda Pimentel protagoniza “La bella y las bestias”, serie en la que interpreta a “Isabela León”, personaje con distintas facetas, lo que, dijo, representó un aprendizaje.

Producida por W Studios, en coproducción con Lemon Studios para Televisa y Univision, la serie se estrenará este 13 de agosto por el Canal 5.

En entrevista con Notimex, Pimentel comentó que desde que leyó el guión quedó fascinada con la historia, además de tener la oportunidad de interpretar un personaje con distintas facetas y cualidades.

“Para el papel tuve que prepararme antes y durante las grabaciones, estuve rodeada de personas diferentes, aprender disciplinas de combate, que definieron el estilo propio de ´Isabela León´”.

“Fue una experiencia increíble, aprendí mucho de mis compañeros y de haber trabajado con el director Rolando Campo”, dijo.

La serie implicó varios retos para la protagonista, sin embargo, decidió grabar casi todas las escenas de acción sin usar doble, excepto las que le representaban mucho temor como saltar de un piso a otro.

“También se me hizo difícil interpretar a una prostituta, los escotes, el vestuario y el tema en sí, me sacaron de mi zona de confort”, mencionó Esmeralda, no obstante durante el drama “Isabela León” cumple el desafío de transformarse en distintas personas para infiltrarse y lograr su objetivo.

Es así que la protagonista después de haber tenido “la gran oportunidad” como ella lo dice, de caracterizar a distintos personajes en una misma serie, ahora le gustaría interpretar a una persona con alguna discapacidad.

Aunque “La bella y las bestias” ha recibido muy buenas críticas solo será de una temporada, no hay planes para una secuela, por ende la actriz está preparándose para la grabación de una nueva serie, de la cual aún no ha revelado detalles.

Como proyecto personal, Esmeralda está dirigiendo, produciendo y realizando el guión de un cortometraje con la ayuda de amigos cercanos, ya que una de sus metas es prepararse y aprender de todo, pues en un futuro le gustaría trabajar en diferentes ámbitos como en la dirección.

La trama se centra en “Isabela León”, una joven estudiante de secundaria, quien presenciará el asesinato de sus padres, luego es enviada a una casa hogar en Estados Unidos, en donde planeará y entrenará para vengarse de “las bestias” que mataron a su familia.

