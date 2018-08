Expertos destacan al cine como defensor de los derechos humanos

México .- A través de múltiples producciones, el cine ha sido defensor de los derechos humanos, principalmente con minorías como la comunidad LGBT, aseguraron expertos en el tema.

Durante el panel “El cine como herramienta en la defensa de los derechos humanos”, que se llevó a cabo en la sala Silvestre Revueltas de los Estudios Churubusco, un grupo de representantes de diversas instituciones, organizaciones y cineastas externaron su opinión al repecto.

Almudena Meseguer dijo que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no produce películas bajo esta temática, sí trabaja con organizaciones que promueven el trato igualitario.

Natalia Lara Trejo señaló que cada persona siempre tendrá una percepción distinta de lo que son los derechos humanos y para ella es una conquista social.

En su oportunidad, el cineasta alemán Jochen Hick comentó que siempre se ha especializado en cuestiones socioculturales y en temas LGBT .

Incluso, fundó la primera estación de televisión para hombres homosexuales en países de habla alemana y desarrolló sus propios formatos.“Aunque mis obras son muy políticas no me considero un activista, pues de ser así me encerraría en un solo tema.

Cuando veo que se respetan los derechos humanos, observo que se genera más y más poder.

El cine es fundamental porque al enviar un mensaje así llega a diferentes masas”.

La directora y sonidista Eloísa Diez, urgió a revisar las narrativas que se ocupan en el cine, muchas de ellas ya están caducas.

Para ello trabajan de la mano de varias instituciones sociales. Otros especialistas que participaron en la mesa fueron Irene Valle y Vladimir Cortés. Ntx