México debe apoyarse en la ciencia para la agroproducción experto

Los Cabos, BCS .- A nivel mundial, la innovación es un elemento clave para el desarrollo integral de la sociedad, y por ello México debe superar sus temores e incursionar en métodos científicamente comprobados para incrementar su producción en el campo.

Es por ello que el especialista en Biotecnología del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Pedro Rocha Salvatierra, insistió en que los productores del campo deben considerar a la ciencia como la herramienta que les ayudará a producir más y de mejor manera.

En entrevista con Notimex, el investigador hizo un llamado a los productores del campo para que no se pierdan de vista que “el sector agropecuario es un sector ganador, toda vez que la demanda mundial es básicamente insaciable”.

Consideró que es evidente que el incremento de la población significa que al mundo llegarán cada vez más personas con necesidades alimenticias, y que la agricultura está llamada a suplir.

Agregó que es importante tomar en cuenta que existen sistemas productivos con diferentes apellidos: “llámese agricultura orgánica, ecológica, convencional o transgénica. Lo importante es tener presente que todas las formas de agricultura son válidas”.

Ello se debe a que, en todos los casos, las formas de producir tienen dos objetivos: “producir más y producir mejor”; y para ello lo hacen mediante distintas rutas, pero a fin de cuentas persiguiendo los mismos objetivos.

Además, destacó que la agricultura es una actividad de mucha responsabilidad, y no una simple labor con visión romántica “como diciendo, qué bello es el campo, trabajar para producir y descansar. Eso déjenselo a quienes están trabajando el turismo ecológico”.

Rocha Salvatierra destacó que la labor del campo, requiere de mucha responsabilidad, por lo que bajo ninguna circunstancia se puede tomar a la ligera cualquier propuesta para su mejoramiento.

Ante ello, el llamado que el investigador hace a los productores es a reconocer en la ciencia y la tecnología, “una herramienta que les va a ayudar a resolver sus problemas de producción mediante un método comprobado”.

Desde luego, el investigador del IICA aclaró que los productores del campo “no están llamados a ser responsables de la investigación científica. Para ello están las instituciones y las universidades donde existen los especialistas que pueden responder a los problemas técnicos del campo”.

Pero para que los científicos puedan responder a estos problemas, es indispensable mantener un diálogo directo con los investigadores, para que pasen de investigar posibles proyectos a trabajar en problemas reales “y de esa forma todos salen ganando”.

Desde luego, consideró importante que cuando el productor del campo acepte el apoyo de la ciencia, “siga las indicaciones al pie de la letra y lleve a cabo las recomendaciones como se lo indica el científico y no como él cree que sería mejor”.

Explicó que ese ha sido precisamente el problema por el cual muchos productores del campo terminan por satanizar a la ciencia como una herramienta para producir más y mejor, debido a que les ha generado resultados adversos.

Esto se debe, dijo, a que muchas veces el investigador puede proponerle al productor aplicar una solución que le ayudará a resolver un problema de plaga al 50 por ciento. “Sin embargo, el campesino piensa que si aplica el doble su problema se resolverá por completo”.

Es así que muchos proyectos han terminado de manera desastrosa, ya que las plagas terminan por secarse o los insectos se vuelven inmunes en lugar de morir, por lo que al final el productor llega a la conclusión: “esto no me sirvió, no lo uses tampoco tú”.

Por otra parte, expuso que propuestas como el uso de transgénicos “se ha satanizado al grado que ha pasado de ser un problema técnico a uno político, y al final no se llega a un buen fin”.

Esto, destacó, se ha traducido en una constante pérdida de oportunidades para México, en un momento clave en el que no hay lugar para la duda y debe asegurarse de que su producción cuente con una mayor calidad y abundancia, o de lo contrario no podrá satisfacer las demandas a las que está llamado a satisfacer.

Por lo pronto, aseguró que las cartas están sobre la mesa y la oportunidad está presente, por lo que sólo es cuestión de tomar la iniciativa y acudir a la ciencia y la innovación para generar una mayor y mejor producción. De lo contrario, advirtió, “este mercado terminará por quedar en manos de otros”. Ntx