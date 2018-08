Cristiano Ronaldo deja atrás al Real Madrid; inicia nueva etapa con Juventus

Turín, Ita.- El astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que su llegada a Italia representa una nueva etapa en su vida y que buscará hacer historia en la Juventus, así como lo hizo con el club español Real Madrid.

“He hecho una historia brillante en el Real Madrid, fue un club que me ayudó en todo, pero esta es una nueva etapa en mi vida, agradezco a los fans que me ayudaron a ser lo que soy, pero ya ha terminado”, aseguró el portugués en entrevista para la página del club.

Para Ronaldo es una nueva etapa, en la que siente que vuelve a iniciar en el futbol otra vez, cosa que le motiva ya que, según él, Juventus es un club en el que siempre quiso jugar desde que era niño.

También, precisó que el ambiente y las personas del cuadro italiano son diferentes a los del Madrid, “la Juve es un club diferente, como una familia. Todas las personas son diferentes, muy cordiales. Lo mismo pienso respecto de los aficionados”.

Finalmente, recordó el último gol que le hizo a la “vieja señora”, de chilena en la Liga de Campeones de Europa, y comentó que la reacción de los aficionados italianos fue algo que lo motivó y convenció para formar parte del equipo “bianconero”.

“Nunca había marcado ese gol y era muy importante para mí; escuchar que todo el estadio me aplaudía fue increíble, me sorprendió y me hizo tener más cariño a la Juventus desde entonces”.

NTX