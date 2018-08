‘Desplastifícate’ busca limpiar BCS

La Paz.- La alianza Desplastifícate, conformada por organizaciones de la sociedad civil (OCS) pretende evitar el uso de plásticos en comercios y restaurantes de la entidad, además de conscientizar a la población sobre cómo reducir los contaminantes de suelos y mares.

“Tenemos un año y medio para empezar a modificar estos tres productos, popotes, unicel y bolsas de plástico, para dejar de utilizarlos, sobretodo quien los entrega, que en este caso son restaurantes, bares y demás, quien los distribuye tanto de menudeo como de mayoreo y empezar a utilizar productos biodegradables”, afirmó Mayra Gutiérrez, vocera de la alianza, en entrevista telefónica con Notimex.

Son 35 OCS que impulsan cuatro líneas básicas de trabajo, para cumplir dicho objetivo. En la parte educativa se enfocan a instruir a los ciudadanos en temas ambientales; con los negocios, ajustan las medidas para reducir la distribución de plásticos de un sólo uso.

La cuestión comunicativa se encarga de difundir las acciones y programas que realiza la alianza, y en el eje de las políticas públicas impulsan su regulación en la legislación estatal.

Al respecto, el pasado 18 de julio el Congreso estatal aprobó un decreto de ley que prohíbe la distribución de popotes y bolsas de plástico en comercios de La Paz, con el objetivo de reducir el impacto ambiental dañino.

“Esta alianza lleva trabajando prácticamente un año, a partir del 2017, fue una idea inicial de quitar el popote, de reducir el consumo de plásticos sobre todo de un sólo uso y desde entonces empezamos a sumar a varias organizaciones de la sociedad civil que trabajamos aquí en la ciudad de La Paz, algunas en Los Cabos, Constitución y Loreto”, señaló Gutiérrez.

Relató que, en coordinación con empresarios, hoteleros y organizaciones civiles redactaron y revisaron el proyecto de ley junto con la diputada Maritza Muñoz, quien presentó el proyecto al Congreso local.

“Ella estuvo en toda la apertura de hacerlo, igual que los empresarios como Coparmex, como Emprotour y decidimos sentarnos los tres a revisar este decreto de ley y pues a mejorarlo afortunadamente todos coincidimos en que esta era la mejor opción para las tres partes”, apuntó.

No obstante, la activista resaltó que lo más importante es hacer conciencia en la sociedad, pues consideró que al ser un estado que vive de turismo y la pesca se deben preservar los recursos.

“Lo más importante es hacer la concientización en la sociedad sudcaliforniana. Si las personas no están conscientes de por qué se está llevando a cabo esto tal vez no va a funcionar sólo porque sea una ley; es bien importante que empecemos a ser conscientes de los que estamos consumiendo y lo que estamos dejando en el ambiente”, señaló.

En relación a la aplicación del decreto, Gutiérrez indicó que difundirán en los negocios los objetivos de la Alianza Desplastifícate para justificar a los usuarios las medidas de reducción de plástico.

Mencionó que difundirán datos como que tan sólo en los establecimientos del malecón de La Paz se entregan al día cinco mil piezas de plástico y unicel.

“También es capacitar un poco al personal de cada uno de los negocios, no es lo mismo que esa persona que está trabajando diga, ‘es que ya no vamos a dar porque mi jefe dice, mi patrón dice´ es mejor decir ya no lo vamos a dar porque están afectando al medio ambiente”, aseguró.

Además, están generando una aplicación móvil que sirva como una guía para que turistas nacionales y extranjeros identifiquen los establecimientos que se sumaron a la iniciativa.

La vocera de la Alianza platicó que para conformar la idea y proyectos no se basaron en experiencias de otros estados, más bien adecuaron sus objetivos a las necesidades de Baja California Sur.

“Realmente no nos basamos en otra iniciativa, creo que todo se fue formando de acuerdo a las características regionales que tenemos y a diferentes ideas que dimos entre todas las organizaciones”, dijo.

No obstante, su proyecto se hizo eco en otras partes de la República, como en el Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro donde les interesó esta campaña difundida por medio de las redes sociales, y la han implementado dentro de sus instalaciones.

Además de Baja California Sur, los estados de Querétaro y Veracruz también cuentan con legislaciones que prohíben las bolsas de plástico, unicel y popotes en establecimientos comerciales. Mientras que en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Durango y Sonora se están presentando iniciativas para replicar dicha medida.

Mayra Gutiérrez aseveró que, además de sumar a organizaciones civiles y gubernamentales, su propósito primordial es incentivar a la población en general a que contribuya en esta campaña por limpiar de plásticos a la entidad.

“La intención es sumar a más personas, estamos empezando de un iceberg que es enorme, apenas es el primer pasito, pero siempre hemos tenido la intención de sumar, solamente así lo podemos”, comentó.

“Estamos hablando de asociaciones civiles, pero finalmente también es sumar a la ciudadanía, hay que empezar con este rollo participativo, si nosotros no empezamos a generar y a exigir los cambios que queremos el gobierno no lo va a hacer”, expresó.

Manifestó que este tipo de iniciativas se deben repetir en todo el país, pero sobre todo a nivel individual, pues estimó que tener conciencia del impacto ambiental que genera cada persona ayudaría a generar mejores soluciones.

“Yo creo que para las nuevas generaciones es muy normal ir por un café y que te den un vaso de unicel o que te den la bolsa, los cubiertos, las salsas, pero si empiezas a analizar cómo podrías cambiar eso, qué estrategias podrías hacer para no generar eso, creo que ahí está la clave”, declaró.

NTX