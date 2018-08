Mancera dejó una ciudad de muerte

Héctor Moctezuma de León.

“Los cínicos no sirven para este oficio” –el periodismo- es el título de un libro del ese gran reportero polaco Ryszard Kapuscinski –acentos en la s y la n- escrito en el 2002, tampoco para la política, pero de que los hay los hay, es el caso de Miguel Ángel Macera que dejó una Ciudad de México envuelta en una espiral de violencia nunca antes vista por quienes vivimos en la capital del país.

El cinismo de este señor Mancera rebasó todos los límites, dejó una ciudad de muerte y tranquilamente se va a seguir cobrando en el Senado de la República a donde llega por esa bondades de las ley electoral mexicana que avala la representación proporcional, o sea, el arribo de legisladores sin hacer campaña, así como sin la necesidad de ganar una elección.

Macera llega al Senado avalado por el PAN, porque sabía que venía el fracaso del PRD el partido que lo llevó a la jefatura del Gobierno primero del DF y luego de la Ciudad de México. Partido al que le dio vergüenza afiliarse, pero que, a su amparo, todavía se calentó con la idea de ser candidato presidencial, alentado por sus muy cercano hermanos Serna.

El ahora senador electo mostró una total ineptitud para afrontar el problema de la violencia en la Ciudad de México, como quedó demostrado en la delegación Tláhuac cuando la Marina le tuvo que hacer la tarea con la detención del líder del narcomenudeo conocido como “El Ojos”.

Esta semana, aunque ya sin Mancera al frente del GCDMX pero si bajo la responsabilidad de uno de sus incondicionales, la Policía Federal detuvo al “Betito”, líder de la Unión Tepito, quien vivía en lujosos departamentos sin que las autoridades capitalinas lo molestaran.

El asesinato ayer de la esposa del magistrado federal Miguel Enrique Sánchez Frías, quien resultó lesionado, es otra muestra de la ola de violencia que azota a la capital del país. O el padre que echó su camioneta en contra de dos delincuentes que asaltaban a su hija, los que huyeron sin que ninguna autoridad se apareciera por el lugar.

¡Qué barbaridad! Mancera le deja un paquetazo a Claudia Sheinbaum y se va tranquilamente a seguir viviendo del presupuesto, a costa de los impuestos que pagamos los mexicanos, si tuviera vergüenza…

*****

La respuesta que le dieron a Andrés Manuel López, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hacer un recorte en su presupuesto, pero sin bajar sus salarios, puede ser la pauta de que habrá algunas rebajas en las percepciones de los funcionarios públicos, pero no tan drásticas como algunos piensan… No les extrañe que ante un eventual acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Donald Trump acredite que López Obrador, el “caballero” como lo llamó ayer, fue la clave para llegar a buen puerto. A Peña Nieto lo ignoraría… Si Alfredo del Mazo consigue hurtar esos 10 diputados locales a Morena con ayuda de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, que no espere que el nuevo inquilino de Palacio Nacional le dé buen trato a partir del primero de diciembre.

