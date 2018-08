Reviven a Arreola y Castellanos y chocan en duelo poético

México. Un duelo poético estelarizado por Juan José Arreola y Rosario Castellanos, que sacó chispas en la Batalla Épica, se realizó en el marco de Poesía en Voz Alta, en el Foro al Aire Libre de la Casa del Lago “Juan José Arreola”.

Del más allá regresaron estas dos grandes figuras de la literatura, interpretadas por Danger (Juan José Arreola) y Ximbo (Rosario Castellanos), para un enfrentamiento de versos, sobre los defectos que en vida tuvieron.

Ello ante un público que abarrotó el espacio y se inclinaba hacia un bando u otro, para prender más el duelo entre Rosario Castellanos, autora de “El eterno femenino”, o Juan José Arreola, autor de “Bestiario”.

El divertido enfrentamiento partió desde la muerte de ambos, por ejemplo Arreola dijo a Castellanos: “Te fuiste de una manera más corriente”, y ella le contestó: “elevados personajes que te vienen a inspirar, pero qué puedes decir de tu experiencia personal, cuál fue tu falla, dicen que hablabas tanto que un día se te olvidó respirar”.

El enfrentamiento siguió y más fuerte, en el momento en que el autor de “Confabulario” comentó: “panteón no me asustes, tu caso es peor, por donde le busques, toda una vida luchando por un espacio para las mujeres, no te frustres, pero tus restos terminaron en la Rotonda de los Hombres Ilustres”.

Juanjo, cuidado por dónde conduces, respondió Castellanos, “todos sabemos que de sus cenizas, siete años no hubo luces, debes saber algo que no te guste, gracias a mi lucha desde 2003, la Rotonda no es de hombres, sino de Personas Ilustres”.

Ante los aplausos del público, el duelo siguió y subió más de tono, hasta el punto en que salió el tema que Arreola discutió con la cantante y actriz Thalía en un programa de Verónica Castro.

También hicieron alusión a que la Casa del Lago se llama “Juan José Arreola”, pero sorpresa: Rosario Castellanos es una biblioteca en la Condesa.

Un duelo en que salió más lastimando Arreola, porque hasta le sacaron trapitos al sol, como su paso de comentarista del Mundial de Futbol de 1970 y las Olimpiadas de 1994.

Para cerrar las actividades de este sábado 11 de agosto se presentó La Banda Bastón, en el Foro al Aire Libre, en el marco de Poesía en Voz Alta, que se lleva a cabo del 10 al 12 de agosto.

NTX