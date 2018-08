Aquarius solicita a Europa puerto para desembarcar a 141 inmigrantes

Ginebra.- El buque de búsqueda y salvamento marítimo Aquarius, gestionado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranee, solicitó hoy a los gobiernos europeos asignar un puerto seguro para desembarcar a 141 inmigrantes rescatados el viernes pasado en el Mediterráneo.

Las dos organizaciones no gubernamentales apelaron a las obligaciones contempladas dentro del Derecho Marítimo Internacional para pedir el desembarco de los 141 inmigrantes, entre ellos 73 menores de edad, la mayoría procedentes de Eritrea y Somalia.

El Aquarius, que este domingo se encuentra en aguas internacionales cerca de las costas de Libia y Túnez, rescató el viernes pasado a 25 personas a la deriva en un pequeño bote de madera sin motor a bordo y horas después a otros 116 inmigrantes en otra barca, incluidos 67 menores no acompañados.

“Si bien el estado de salud de los rescatados es estable por ahora, muchos están extremadamente débiles y desnutridos. Muchos relatan que estuvieron retenidos en condiciones inhumanas en Libia, informó MSF en un comunicado divulgado este domingo en su página web.

El coordinador de búsqueda y rescate de SOS Mediterranee, Nick Romaniuk, destacó la necesidad de que los rescatados sean llevados cuanto antes a un lugar donde se puedan cubrir sus necesidades básicas y quedar protegidos frente a los abusos.

Por su parte, el coordinador de proyectos de MSF, Aloys Vimard, a bordo del Aquarius, aseguró que las acciones del viernes ponen de manifiesto la “capacidad” del Centro de Coordinación de Rescates de Libia para “coordinar completamente” el auxilio a embarcaciones en peligro.

“Un rescate no está completo hasta el desembarco en un lugar seguro. El Centro libio nos dijo claramente que no podía dárnoslo. Además, no informaron al Aquarius de que sabían que había embarcaciones en peligro, a pesar de que nosotros estábamos cerca”, lamentó Vimard.

Por el momento el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ya advirtió de que el Aquarius no llegará a un puerto italiano, siguiendo así su estrategia de prohibir el atraque de los barcos con inmigrantes.

Se trata de la primera vez que el Aquarius sale al Mediterráneo desde el conflicto generado en junio pasado, cuando Italia y Malta se negaron a recibir al buque con 630 inmigrantes rescatados, obligando a la embarcación a dirigirse al puerto español de Valencia.

Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) un total de 60 mil 309 personas han logrado cruzar a Europa a través del Mediterráneo en lo que va de este año, pero mil 524 han muerto o desaparecido durante su travesía.

NTX