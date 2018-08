VIDEO. Angélica María sufre caída durante concierto

México.- La cantante Angélica María dijo que solo tiene un golpe tras la caída que sufrió durante el concierto que ofrecía en el Auditorio Nacional, como parte de la gira “Juntos por última vez”.

“¡Jaja, mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta! Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos!”, escribió a través de sus redes sociales.

Incluso, la llamada “Novia de México”, ya se encuentra en Los Ángeles, California, donde actualmente reside, pues esta mañana tomó un vuelo desde la capital mexicana. Informó que ahí se recuperará al lado de su familia.

Sergio Gabriel, quien es productor del espectáculo, aplaudió el profesionalismo de la intérprete de éxitos como “¿A dónde va nuestro amor” y “Dile adiós”.

“Como la gran profesional que es Angélica María, a pesar de la caída en el AN anoche, continuó el show y cantando mejor que nunca. Gracias a Dios, todo está bien y listos para ir a todos lados con Los Grandes del Rock. ¡Te amo, mi Angie!”

Minutos después, la cantante de 73 años añadió: “¡Gracias a mis compañeros, preocupados por mí! ¡Los amo!”, refiriéndose a Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez, con quienes comparte el escenario en este tour.

Su hija, la actriz Angélica Vale, también se pronunció en las redes sociales y comentó así respecto a la caída de su mamá.

“¡Amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo que acaba de salir del escenario y me dice: “¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo peor es que creo que se me rompió mi vestido!”.

Será el 30 de septiembre próximo cuando los cantantes se presentarán de nuevo en el Auditorio Nacional. Antes ofrecerán conciertos en las ciudades de Aguascalientes, León, Mexicali, Tijuana, San Luis Potosí, Guadalajara y Monterrey.

NTX