Mike Bahía hace fuertes críticas tras ser eliminado de “Mira Quién Baila”

México .- El cantante colombiano Mike Bahía fue el eliminado de la tercera emisión del programa “Mira Quién Baila”, quien sorprendió con fuertes declaraciones hacía el programa, diciendo que es fingido y acusándolo de falta de valores, ética y lealtad.

“Creo que somos ingredientes de un pastel que está haciendo daño a la humanidad”, declaró el concursante, quien argumentó que se siente muy triste por la falta de consciencia del programa y que es hora de cambiar, “tenemos que decirles a las personas que llevan haciendo televisión 20 años, deténganse” dijo.

“Hay una producción y un jurado de altísima calidad, pero creo que están faltando los valores, la ética, la lealtad a lo que es el arte, a este programa, esas cámaras pueden ser armas o entretenimiento”, añadió Mike.

En cuanto a las críticas de los jueces, dijo que debe de haber un momento de reflexión, en donde se debe de hacer conciencia, porque el tener poder requiere de una gran responsabilidad, “quieren que sus hijos sean tratados como son tratados los concursantes, no lo creo”, replicó.

Insistió que no ha hablado con nadie, pero que todos sus compañeros se sienten identificados con él. “Nosotros los jóvenes somos la nueva generación y debemos de hacer algo, llego a lugares como estos y encuentro cosas que no debería”.

Asimismo, el ahora expulsado afirmó que se queda satisfecho con su participación y que está esforzándose para dejarle a su hija un mundo mejor.

Por su parte, la juez del programa, Lolita Cortés, declaró que ella es dura con los participantes porque es un programa que dura dos meses, que lo convierte en un taller de baile exprés: “¿qué querían? que les dijéramos ¡ay amor, échale más ganas!, esto se toma o se deja”.

En respuesta a las declaraciones de Mike Bahía, Cortés comentó: “Mike está enojado con la producción, ¿qué le enoja?, si bailó la semana pasada horrible. Enojados deberíamos estar nosotros que lo tuvimos que aguantar, le están dando todo, un escenario impresionante, una producción que en tu vida vas a tener, cada ocho días te están cuidando, diciendo qué hacer y te enojas.

Esto es un trabajo real, yo tengo que dejar mi casa, tenemos muchas ocupaciones y esto es un compromiso que se hizo”.

En cuanto al programa, Lolita dijo que se siente muy bien, que la han hecho sentir muy arropada y querida, pero en cuanto a esta tercera gala se siente muy desesperada, porque afirma que los participantes están estancados, no hay avances.

“Quiero más coreografías, antes que la historia, que en este momento podamos decir: ‘vas solo’ y saber si lo logran o no, ellos están muy protegidos por su pareja”.

Sin embargo, no todos los participantes están inconformes con el programa, al contrario, Emmanuel Palomares, dijo que la opinión de los jueces es muy importante. Lo ayuda a aprender y mejorar, pero lo más importante para él es que ha disfrutado mucho de sus bailes y está feliz de ser parte de este proyecto.

“Me gustaría estar en la final, más que nada porque hay casas que entregar y porque hay una fundación a la que apoyar, ya con eso el compromiso esta al cien, ya si llego o no va a depender de los jueces y sobre todo del público”, dijo.

El actor venezolano está muy agradecido de que México le brinde la oportunidad de trabajar y de continuar con su carrera, ya que la situación que se está viviendo en su país es muy difícil.

“Mi familia está allá, estoy alejado y duele, porque sabes lo que era Venezuela y ya no lo es y es injusto e inhumano, la gente padece de salud, mueren porque no hay medicamentos, comen de la basura porque no hay comida, cada día empeora”, declaró.

Santiago Ramundo también se mostró conforme y contento con el programa, “los jueces tienen razón en todo, dicen la verdad, fundamentalmente lo que están pidiendo es de que estemos a tiempo con la música, dicen cosas lógicas, comunes que hacen que el show sea mejor, si uno baila bien es lindo y la gente ve algo lindo en la tele, de eso se trata esto”.

Mientras tanto Rommel Pacheco mencionó que es normal, que lo jueces vayan siendo más duros, mientras va avanzando el programa y que exijan más cosas técnicas y todas las críticas las toma para trabajar en ello y mejorar, “los bailes duran minuto y medio aproximadamente, pero atrás de eso, son horas de trabajo durante toda la semana”.

El clavadista mexicano mencionó que una de las razones por las que está en el programa es por la ayuda que se le están dando a los damnificados; igualmente Lolita Cortés habló sobre el tema, pues en donde vivía fue una zona muy afectada por el terremoto del pasado 19 de septiembre.

“Yo lo viví, fui con los vecinos a sacar piedras, todo lo que se necesitará y nuestro programa es el que se está uniendo para ayudar a todas estas personas, alegra corazones, es un programa para que lo disfrute toda la familia y ayuda a quien más lo necesita”.

Finalmente, Rosie Rivera fue nominada nuevamente junto a Irina Baeva para ser expulsadas del programa y quien ganó como la mejor del programa fue Sara Corrales.

