Cantante Silvestre Dangond alista gira por Colombia

México .- Luego de exitosas presentaciones en Estados Unidos con “Caliente Tour USA 2018”, el cantante colombiano de vallenato, Silvestre Dangond, prepara una extensa gira por su país natal.

Del 1 de septiembre al 5 de enero de 2019, el intérprete llevará ahora su “Esto es Vida Tour 2018” a 25 ciudades de Colombia, entre ellas, Bucaramanga, Santa Marta, Bogotá, Cartagena, Armenia, Popayán, Medellín, Villavicencio, Manizales, Cali, Barranquilla y Melgar.

De acuerdo con un comunicado, Silvestre Dangond se presentó con éxito en escenarios de Houston, Miami, Orlando, Atlanta, Washington DC, Nueva York, Boston, Chicago y Los Ángeles, como parte de su gira “Caliente Tour USA 2018”.

“Ha sido una gira increíble que me ha regalado innumerables momentos de alegría, así como otros emocionantes e imborrables. Siempre es un regalo de la vida poder compartir con mi público, que me renueva la energía y me motiva a seguir haciendo lo que más me gusta: música”, indicó.

Ntx