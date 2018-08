Enorgullece a Azcárraga éxito de “Mi marido tiene más familia” Arenas

México .- En los nueve años que el colombiano Daniel Arenas lleva laborando en la empresa mexicana Televisa, nunca vio que su presidente, Emilio Azcárraga Jean bajara al foro para observar las grabaciones de una novela y compartir con el elenco.

“Pero hace unos días sucedió y fue una grata sorpresa para todos porque llegó a echarnos porras y a felicitarnos. Estuvimos como media hora con él y debido a que en la novela siempre hay comida, hasta degustó unos tacos y chicharrón que ahí había”, contó Daniel Arenas.

El empresario les dijo que le enorgullecía en demasía el trabajo que tanto equipo de producción como elenco estaban ejerciendo, y hasta les propuso una tercera temporada de la telenovela que él protagoniza al lado de Zuria Vega.

“Comentó que en tiempos de incertidumbre en los proyectos, es un gusto saber que una segunda parte de la historia esté funcionando y nos preguntó: ‘¿qué les parece una tercera parte?’ Todos lo vimos y le dijimos: ‘¡Cómo!’”.

El hecho de que mi “Marido tiene más familia” se encuentre en los primeros lugares de “rating” de la programación de Televisa se debe, en opinión de Arenas, a la calidad de su historia y a la atinada selección del elenco.

“Es gracias a esa sinergia que hizo Juan Osorio (productor) con unos actores tan impresionantes. Jamás me imaginé estar al lado de Silvia Pinal, Carmen Salinas, Arath de la Torre, Diana Bracho, Rafael Inclán, Zuria Vega y otros nombres que se me escapan.

“Además, es una historia muy bien contada. Habla de nuestra cultura latina, de la cultura oaxaqueña, su gastronomía, sus paisajes, su arquitectura y su gente”, destacó.

Opinó que la trama escrita por Mariana Mijares, Pablo Ferrer y Santiago Pineda, abandona los estereotipos que rigieron a la telenovela por décadas y presenta casos creíbles de la vida cotidiana.

“No abunda en gente que quiere hacerle daño a otra persona. Los problemas que se retratan son comunes. En mi caso, aborda cómo es que soy papá y al mismo tiempo soy cirujano; pero también soy pareja, hijo y tengo conflictos con mi esposa. Esa es la magia del proyecto. El reto era superarnos, hacer una mejor segunda parte y creo que lo estamos logrando”.

Platicó que Emilio Azcárraga les dijo que todos los días se levanta temprano para ver los “ratings”.

“Y que cuando llega al horario de las 8:30 pm se lo salta porque ya es victoria. Que nos diga eso el dueño de la empresa, el jefe mayor, es el orgullo más grade. Que nos venga a ver al foro, nos felicite y nos hable de una posible tercera parte, es para decir: ‘¿qué hice bien para merecer esto?’”.

Con respecto a la información suscitada hace unos días de que Silvia Pinal padece demencia senil, Daniel Arenas expresó su molestia ante tal aseveración.

“Falso, es una señora actriz en toda la extensión de la palabra. Desde que tengo uso de razón la he visto en sus películas y programas. Ser actor no es nada fácil y permanecer 12 horas en un foro, menos. Son 30 o 40 escenas las que hacemos a diario y pasar del llanto a la alegría o de la nostalgia a la preocupación, no es sencillo y ella lo hace”.

Resaltó que la musa de Luis Buñuel llega al set desde las 8 de la mañana y permanece ahí hasta las 9 de la noche.

“Tan intacta como todos lo estamos. Quien dijo que padece demencia senil es una persona sin escrúpulos y que no sé si tiene corazón. No sé si tenga abuela, mamá, hermanas o tías, pero no pensó cuando dijo eso”.

Admitió que le dolió escuchar eso, pues asegura que a la actriz le afectó y no se vale.

“Yo la defiendo, la apoyo y siempre estaré de su parte hasta el día que nos dé el gusto y el placer de seguir viendo su trabajo. Porque es una señora que ahorita podría estar perfectamente en su casa, haciendo mil cosas, pero nos da el gusto de seguir trabajando con ella”, concluyó.

Ntx