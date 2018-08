Las condiciones de inseguridad perseguirán a López Obrador

Francisco Garfias.

¿Se acuerda del empresario Roberto González? Es el hombre que quedó parapléjico luego de la golpiza que le dieron sus vecinos Rodrigo Galán y su esposa, María Fernanda Salcedo, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

¿El motivo? Haber reclamado a la violenta pareja el hecho de pasear a sus perros sin correa, uno de los cuales se metió a la casa del golpeado.

Roberto sigue postrado en la cama desde el día de la agresión, el 20 de enero del 2017. Perdió la movilidad del cuello para abajo. Su condición es irreversible.

¿Y los desquiciados agresores? Siguen protegidos por amparos y apelaciones que interponen sus abogados.

17 meses de impunidad llevaron a Roberto a tomar la decisión de manifestarse en punto de las 10 de la mañana de hoy frente a las oficinas de Andrés Manuel López Obrador, en la calle de Chihuahua, colonia Roma.

Al empresario le arruinaron su vida. Él tampoco quiere perdón, ni olvido. Va a la casa del presidente electo a exigir justicia.

Un vaticinio nos viene de fuera: las demandas por el deterioro de las condiciones de seguridad perseguirán a López Obrador, dice el reporte sobre México que ayer dio a conocer el Grupo Eurasia.

Y es que el arranque de los Foros de Paz, en Ciudad Juárez, dejaron bien claro que no habrá período de gracia en la materia por parte de las víctimas, ni de la población en general.

El reporte consigna que la propuesta de amnistía del presidente electo no es bien vista, sobre todo en las zonas azotadas por el crimen.

Los reclamos que vimos en Juárez son preludio de lo que López Obrador enfrentará una vez que asuma el cargo.

“El presidente electo aún no tiene respuestas concretas al problema de la inseguridad”, aseguran los expertos.

El tabasqueño, destacan, busca una estrategia innovadora, que incluya programas generales de prevención, un programa de amnistía para delincuentes de bajo nivel y “cierta” legalización de las drogas.

Pero también es probable que mantenga la estrategia militar actual, al menos en el corto plazo.

“El deterioro de las condiciones de seguridad mantendrá ocupado a López Obrador. Su falta de planes claros y la complejidad del problema, sugieren que las mejoras son poco probables en el corto plazo”, puntualiza el reporte.

Nosotros agregamos que, sin mejoras, vendrá el desgaste y el desencanto.

Los malosos no se esfumarán sólo por el hecho de que AMLO llegará al poder el primero de diciembre, aun si hay amnistía para algunos de ellos.

¿Alguien quiere apostar?

Fernando Canales Clariond es consejero nacional del PAN. No apoyó la campaña de Anaya, ni es simpatizante de clóset del ex candidato presidencial del Frente. Apoyó a Margarita Zavala en su aventura independiente.

El sábado estuvo en el Consejo Nacional. Hizo su propia crónica de lo que ocurrió en ese evento. No está de acuerdo con lo que leyó y escuchó al día siguiente del primer Consejo del PAN.

El ex gobernador de Nuevo León lo refleja en el texto que redactó y circuló entre panistas.

Dice: “Para variar los reportes de la prensa no reflejan la realidad de lo que sucedió. A Anaya no se le recibió con una ovación. Cabe reconocer que entró con bajo perfil, saludando a todos los que podía, sin ínfulas de gran señor.

“Estuvo en el presídium al inicio formal. Ahí sí se le brindó el aplauso normal. Algunos de pie. La mayoría sentados. Posteriormente tomó con discreción un lugar entre los consejeros y escuchó las 36 intervenciones.

“Algunas muy críticas. Tres o cuatro con halagos. Todas con lenguaje respetuoso, pero crudo. La mayoría abrumadora autocrítica, reconociendo desviaciones en prácticas democráticas y en honestidad.

“Todas pidiendo regeneración y unidad”.

Damián Zepeda, lugarteniente de Anaya, pidió, él sí, que se adicionara un punto resolutivo que reconociera el esfuerzo del político queretano. Hubo unanimidad.

El texto de Canales es largo. Imposible reproducirlo en su totalidad.

Ya al final, el también ex secretario de Energía dice que percibió en los pasillos el ánimo de decantar la lista de aspirantes “tratando de que quedara uno de los buenos”.

No especificó quiénes son los buenos, pero a uno de los aspirantes, Rafael Moreno Valle, no le gustó ni tantito que al frente de la Comisión haya quedado la ex presidenta interina del PAN, Cecilia Romero, simpatizante de El Yunque.

No le tiene confianza. Esa corriente ultraconservadora del PAN fue neutralizada en Puebla, cuando él fue gobernador de la entidad.

El poblano ya declaró incluso su preferencia de que la elección interna para renovar la dirigencia la organice el INE.

