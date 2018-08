PRI y PAN no tienen remedio

Héctor Moctezuma de León.

Ha pasado ya casi un mes y medio de que el PRI y el PAN fueron arrasados por Morena en las elecciones del primero de julio y no se ve, hasta ahora, cómo se puedan levantar de la lona. Ni priistas ni panistas tienen una idea de cómo volver a conectar con la ciudadanía que en estos comicios les dio la espalda.

Una oposición fuerte que sirva de contrapeso es indispensable para el avance democrático de un país. En México, tanto en el pasado priista como en el panista, cuando ambos estuvieron en el poder se manifestaron como una oposición sólida, sólo que entregada al presidente en turno. Nadie va a negar la existencia del PRIAN, esa alianza que tanto daño le hizo a México.

En esta ocasión PRI y PAN sufrieron el más terrible descalabro de su larga historia. El golpe fue tan duro que los dirigentes quedaron aturdidos y ahora no saben qué hacer. Hablan de refundación, de reestructuración, pero no dan los pasos en ese sentido.

Inmediatamente después de la derrota en las urnas, el PRI cambió de dirigencia como si eso fuera suficiente para volver a posicionarse en el ánimo de la ciudadanía. Su dirigente, Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina del “innombrable”, no ha dado muestras de que pueda emprender la ruta hacia, ahora sí, un Nuevo PRI, del que tanto presumieron en los primeros años del siglo, pero que, como el cuento de borracho que le prometió a su mujer que sería un hombre nuevo y resultó que a los pocos días volvió a lo mismo, así le paso al tricolor.

En el PAN este sábado se reunió el Consejo Nacional Ordinario se esperaba una severa autocrítica sobre el papel que jugaron y los resultados de las pasadas elecciones, hasta se hablaba de que quemarían en leña verde a Ricardo Anaya, pero no pasó nada, todo se concentró en la disputa de los despojos o, como dijo Roberto Gil Zuarth, “hay una férrea disputa por los retazos”.

Es tiempo de que los partidos políticos, en especial el PAN y el PRI asuman un auténtico rol de instituciones, de verdadera oposición responsable sobre todo porque los comicios de julio, abrieron la posibilidad de volver a la era del partido hegemónico, como durante mucho tiempo fue el PRI.

Ahora resulta que Miguel Ángel Osorio Chong dice que la separación de la seguridad de la Secretaría de Gobernación no resuelve el problema de la violencia que vive México. El de Hidalgo aprovechó las complicidades que tenía con Enrique Peña Nieto para que le agregaran a la Segob las funciones de seguridad, pero su gestión fue un rotundo fracaso: con qué autoridad habla ahora del tema. Por cierto, como coordinador de una minibancada Osorio ya no tendrá el poder para amenazar a periodistas o pedir su despido como lo hizo en Gobernación, ¿sabían?… Fernando Manzanilla Prieto, cuñado de Rafael Moreno Valle, será el coordinador de la bancada del PES en la Cámara de Diputados. ¿Cómo la ven? Manzanilla Prieto está casado con Gabriela Moreno Valle, así que ya se imaginarán de quien recibirá línea para su actuación en San Lázaro… ¿Tendría que ver algo Alfonso Romo con la reciente venta de Monsanto? Un asunto que dará de que hablar en los próximos días… Mi solidaridad con mi amigo Juan Madera Prieto quien fue víctima de la prepotencia de un vecino allá en Tlatelolco. Ese tipo de individuos no deben andar en la calle. Las autoridades deben ponerlos en su lugar.

