Deseo cantar con José Manuel, pese al distanciamiento Julián Figueroa

México .- El cantante y compositor mexicano Julián Figueroa dio a conocer que en breve volverá a tomar su guitarra y caballo para continuar con su espectáculo ecuestre, toda vez que en una semana le retirarán la férula que le pusieron en la mano derecha tras el accidente que sufrió en uno de sus entrenamientos de artes marciales.

“Ya estoy mejor, en siete días ya me retiran el yeso y podré tocar guitarra y volver a ejercitarme, porque no voy a dejar las artes marciales, desde pequeño me han gustado”, manifestó.

El hijo de la actriz Maribel Guardia y Joan Sebastian causó revuelo la víspera en el marco de la alfombra roja de la película “Plan V”, al ser captado en una librería en compañía de su esposa e hijo. “Venimos de manera casual a esta librería y no sabíamos que estaba esta alfombra. Mi esposa se sorprendió, pero estamos en familia”, indicó.

En torno al distanciamiento entre su hermano José Manuel Figueroa y él, comentó: “Siempre lo he dicho, que me gustaría cantar con él en el escenario pese a que ya no tenemos relación alguna, porque él no me considera un hermano y yo a él sí.

“Siempre estaré a su lado si algún día me necesita, como se los digo a mis hermanas con las que he vivido muchas cosas juntos, y si él dice que somos hermanastros está en su derecho, a mí no me duele”.

Puntualizó que en lo único que no está de acuerdo con José Manuel es que hable mal de su papá: “No me parece que diga que nuestro padre no haya logrado una familia, porque si de algo se preocupó fue de estarnos juntando como familia y como hermanos”.

Julián compartió que buscó en la librería algún texto de “Rayuela” y un libro de “La torre obscura”, de Stephen King, porque es amante del suspenso, emoción que ahora lo tiene así desde que murió su padre al entrar en una espiral de distanciamiento con su hermano José Manuel Figueroa.

“No creo que sean celos profesionales ni de hermano, aunque sí noto que no me quiere, pese a que hemos estado juntos en muchas ocasiones. Afortunadamente hay mucha gente que me aprecia”.

Por último, indicó que seguirá con sus presentaciones ecuestres en México y Estados Unidos. “Ahora estamos en pausa por lo de la mano y porque en tres meses lanzaré mi nuevo disco al mercado, ya les estaré convocando para que lo conozcan y me apoyen a difundirlo”, finalizó.

Ntx