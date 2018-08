Rob Corddry es fan del futbol americano, pero con restricciones de su esposa

México .- En su época de juventud, Rob Corddry no sentía atracción por algún deporte hasta hace 15 años que le interesó el futbol americano y lo disfruta, siempre y cuando, su esposa Sandra no esté presente.

“Soy fan del deporte, pero lo descubrí tarde, como 15 años atrás, justo cuando se convirtió en algo más popular. Conocí a mi esposa hace 19 años y yo no era de los que veía futbol, pero ya cuando nos casamos, me mantenía pegado al televisor y a ella no le agradó la idea”, relató Corddry a Notimex en entrevista.

“Digamos que ella no pidió todo esto y yo comprendí bien la situación. Así es que procuro no verlo cuando estamos juntos, aunque también me encanta el beisbol y basquetbol, pero tampoco me deja verlos”, comentó entre risas.

El actor estadunidense se encuentra en México, como parte de la promoción de la cuarta temporada de la serie de televisión “Ballers”, que el domingo pasado se estrenó a través de la pantalla de HBO.

La cuarta entrega continúa siendo protagonizada por Dwayne Johnson, quien interpreta a “Spencer Strasmore”, un exjugador y superestrella de futbol americano que se convierte en consultor financiero. Rob encarna a “Joe”, quien lo acompañará en una nueva aventura en Los Ángeles, California.

Lujos, tentaciones y traiciones serán los ingredientes de esta nueva propuesta. El primer capítulo inició con “Spencer” y” Joe” llevando a sus talentos a la referida ciudad, con el propósito de expandir su portafolio y horizonte en el mundo de los deportes.

“Nunca me imaginé que estaría aquí, contigo o con el resto de la prensa con la que ya hemos platicado, para hablar de una nueva temporada. Pienso mucho acerca del éxito de la serie y me gusta que lleve tanto tiempo al aire (más de tres años). Sobre todo, que yo pueda seguir participando en ella, me gusta trabajar”.

Son muchas cosas por las que se atribuye su éxito, dijo, una es que lleva en el rol estelar a Dwayne Johnson “La Roca”.

“A él lo quiere mucha gente. Además, la historia llama la atención porque se concentra en un deporte (futbol americano) que tiene millones de fans en el mundo. Asimismo, se maneja un tono de drama y comedia; sobre todo, está muy bien hecha”, destacó.

Consideró que en la actualidad no existen series de televisión que se aboquen al deporte y “Ballers” lo hace de una manera muy auténtica.

“El futbol americano es de muchísima disciplina, realmente yo no comprendo cómo lo hacen, por eso prefiero actuar, no les envidio su profesión, con verlos jugar, está perfecto.

Acerca de la evolución que mostrará su personaje en este ciclo, Rob Corddry explicó que en la segunda y tercera temporadas se le vio atrapado en el mundo del futbol americano y los negocios, pero ahora el público se dará cuenta que halló la confianza que necesitaba para hacerse cargo de la agencia.

“Se convirtió en alguien más auténtico, más cómodo consigo mismo y por eso es que puede tomar tantos riesgos. Durante las grabaciones no hubo conflictos, si acaso, aprender a usar una patineta, una tabla de surf o lanzar un balón de futbol”.

Adelantó que el final queda abierto para pensar en una quinta entrega. “Se dejan un par de cabos sueltos que no había sucedido en los anteriores periodos. Son muchas preguntas a las que no se les da respuesta, por lo que, sin duda, esperamos una sexta entrega, séptima, octava y muchas más.

De su relación con “La Roca”, resaltó que se fortaleció más. “Nos llevamos increíble, no hay manera de que te lleves mal con él, pues es uno de los grandes en el mundo. Es una persona muy sencilla, quieres platicar con él todo el tiempo y así, por supuesto que el trabajo se vuelve más fácil”, puntualizó.

Ntx