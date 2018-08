Tómelo con calma

Fernando A. Mora Guillén*.

* Los grandes retos de 2019.

* La austeridad del Poder Judicial.

* Gasta Poder Legislativo más de 4MMP en Asesores.

Sin duda la administración de Andrés Manuel López Obrador habrá de enfrentar grandes retos, como será el entender la situación en la que se encuentran las instituciones y cómo hacer compatible la operación gubernamental con las propuestas e iniciativas de la “Nueva República”.

Al repasar las trayectorias y experiencia curricular de los académicos y especialistas que poco a poco se han ido integrando al equipo, no queda duda de que sabrán escuchar y entender los escenarios que se presentan en temas de importancia inmediata, como la seguridad, donde es claro que no será compatible el perdón sin el combate a la impunidad y la justicia; o el educativo, en el que no podrá hacerse de lado la calidad de los docentes así como los contenidos de los programas (no debemos seguir cometiendo errores de dedo en libros de texto); sin duda en el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías hay un gran pendiente y los funcionarios tendrán que adaptar las iniciativas del proyecto a la operación diaria de las dependencias. Sin duda todo un reto que deberán enfrentar al arranque de 2019.

Tómelo con Interés.- El viernes pasado, el Presidente Electo asistió a una reunión de cortesía con los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin duda fue una reunión respetuosa e institucional en la que el Ministro Luis María Aguilar planteó recortes o ahorros por más de cinco mil millones de pesos.

En los últimos años, mucho se ha criticado los excesos del Poder Judicial, lo mismo por la adquisición de vehículos blindados que por el uso excesivo de celulares, viáticos, gastos médicos mayores y un elevado paquete de prestaciones para sus trabajadores. Sin embargo, el tema debe ir más allá. Es común el detectar los lazos familiares y vínculos de amistad entre los empleados del Poder Judicial, y esto es un caso de nepotismo que se traduce en impunidad, uno de los grandes males que aquejan a los mexicanos.

En principio los ministros dejaron en claro que no aceptarán una baja de salario, como también lo han señalado los Consejeros del Instituto Nacional Electoral y los integrantes de otros organismos autónomos, por lo que los ahorros y recortes deberán venir de otros rubros como la contratación de servicios, los mantenimientos de infraestructura y otros lujos que, en los tres poderes y en los distintos órdenes de gobierno, aún se ejercen sin justificación.

Tómelo con Calma.- A propósito de la austeridad y el respeto entre poderes, mucho tendrá que hacer Andrés Manuel López Obrador y Morena en el Poder Legislativo, ya que si bien se debe respetar la división de poderes, por mucho que se establezcan políticas de austeridad en el Poder Ejecutivo, los excesos en el legislativo son muy elevados.

Esta semana se dio a conocer que el Poder Legislativo gasta, tan sólo en asesores, más de cuatro mil millones de pesos; lo que deja al descubierto uno de los excesos menos justificados, pero evidencia las grandes carencias de quienes llegan a ocupar una curul en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, que tiene que rodearse de muchos “asesores” para tratar de suplir la falta de preparación y experiencia.

En este espacio hemos hablado de los excesos en partidas presupuestales para café, galletas y refrescos; o de los gastos parlamentarios en los que se han llegado a incluir frivolidades como tintes y corte de pelo o hasta servicios de masajes. Los rubros de telecomunicaciones (Internet y telefonía celular) así como el uso de vehículos blindados para integrantes de la mesa directiva en ambas cámaras, son muchos de los excesos que pronto deberán terminar si realmente se busca bajar los presupuestos y llegar a abatir las grandes desigualdades que aquejan a nuestra sociedad.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.