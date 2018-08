Designación de Mancera causa inconformidad entre perredistas

México.- La designación de Miguel Ángel Mancera como coordinador legislativo del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, para la próxima legislatura, confrontó opiniones de los legisladores federales de ese partido.

En rueda de prensa celebrada ayer, la senadora Angélica de la Peña dijo que el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México ni siquiera fue postulado al cargo de senador por el PRD y, además, es uno de los responsables de la debacle electoral del partido del sol azteca.

“En lo personal, no me simpatiza; lo tengo que decir claramente, tiene gran responsabilidad en el hecho de que hayamos perdido la Ciudad de México, eso no lo podemos ocultar. Vivimos aquí en la ciudad, sabemos el tipo de problemas que enfrentamos antes y después del temblor y yo creo que tiene alguna situación que no es posible ocultar”, puntualizó.

“Perdimos por un mal gobierno, punto. Y lamento muchísimo que los costos los haya tenido que sopesar nuestra compañera Alejandra Barrales”, expresó la perredista en la sede senatorial.

A su vez, el diputado federal del PRD, Jesús Zambrano, defendió la elección de Mancera como coordinador parlamentario, y dijo que se debe reconocer su trabajo en su justa dimensión.

“Mancera fue nuestro jefe de Gobierno, postulado por el PRD en su momento como parte de un acuerdo en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano. Mancera entró en la lista nacional del PAN, como Xóchitl Gálvez, panista, entró como primer lugar en la lista nacional del PRD, entonces no hay que ver nada raro”, concluyó.

