Médico determinará si Rafa Inclán continúa en telenovela de Juan Osorio

México .- Juan Osorio, productor de la telenovela “Mi marido tiene más familia”, informó que el personaje de Rafael Inclán es sumamente importante para la trama, viéndose en la necesidad de encontrar una alternativa más viable para evitar sustituirlo debido al problema de salud que enfrenta el actor.

Osorio dijo estar más tranquilo, en primera por enterarse de que Inclán va a salir adelante y porque no hubo “necesidad” de matar su personaje o de poner a otro actor en su lugar.

En entrevista con Notimex, Osorio comentó: “Estoy muy contento porque el día de ayer hablé con el doctor que le practicó la cirugía a Rafa, y bueno, con la gran noticia de que salió muy bien el proceso, y ahora estamos en la semana de recuperación”.

Añadió que en estos días podrán saber qué tanto soporta físicamente para continuar las grabaciones y que el médico autorice su incorporación al trabajo, “ya sea en una silla de ruedas o de alguna otra manera sin causarle malestar alguno”.

“Eugenio (Rafel Inclán) es un personaje fundamental en nuestra novela y sobre todo pues con la aceptación y la gran pareja que han hecho él y Diana Bracho, que hace a ´Doña Blanca´”.

Osorio dijo haber tenido una reunión con los escritores de la historia para continuar trabajando como hasta ahora.

Subrayó que había un “Plan B” en el caso de que Inclán quedara descartado por cuestiones de salud, se consideró cómo se haría la transición del personaje y buscar un suplente para no engañar a la audiencia que ha seguido la historia desde un inicio.

El productor de telenovelas como “Velo de novia” y “El Padre Gallo”, señaló que era necesario aclarar la situación con la prensa sobre si se hacía el cambio, “ni modo tú sabes que en este medio uno tiene que tomar decisiones muy drásticas.

En cuanto al problema que casi dejó a Inclán fuera de la telenovela, Osorio comentó que el actor fue sometido a una operación en la cadera porque hace unos tres meses, cuando él empezó a grabar ya no soportaba un dolor.

“Tenía un desgaste en el fémur, entonces lo sometieron a una cirugía para colocarle una prótesis, que no aceptó su cuerpo y se generó una infección, y eso le provocaba dolores tremendos”.

Fue gracias a la operación que el doctor descubrió la gravedad de su estado y se decidió internarlo y llevarlo al quirófano.

“Por lo pronto deberá de estar dos meses en recuperación y volver al quirófano, sin embargo, tenemos fe en que todo se solucionará y él saldrá adelante”, señaló Osorio.

El productor de “Mi marido tiene más familia” comentó que esperarán a ver que sucede con su salud durante esta semana y también el proceso de recuperación.

“Dependo de una autorización médica para no poner en riesgo la salud de Rafa, porque encima de todo pues está su integridad física, pero qué bueno que ahorita no tengo la necesidad ya de tomar la decisión de cambiar de actor, eso me desestresa”, dijo.

Por lo que se refiere al desarrollo de la historia, comentó que sucederán situaciones muy intensas como son posibles divorcios, separaciones, y revelaciones sobre preferencias sexuales temas que serán tratados con reserva y preparación.

“Ese tipo de situaciones, de tramas, hay que manejarlas con mucho respeto y delicadeza por lo que se significan. Para mí creo que es muy importante dar el mensaje y no equivocarnos en ese proceso, por eso lo estamos llevando poco a poco; la historia está caminando, obviamente vamos con un poco de adelanto de las grabaciones afortunadamente”, explicó.

“Me da muchísimo gusto que no se haya perdido la calidad en el desarrollo de la historia y que le esté encantando al público; eso me llena de satisfacción”.

Finalmente, comentó que pronto aparecerá “Rebeca”, que será interpretada por Mayrin Villanueva, la esposa de “Pancho López” (Arath de La Torre), quienes forman la tercera familia en la trama y que ha venido a empujar el rating. Cabe señalar que estos personajes forman parte de la telenovela “Una familia con suerte”, pero que Osorio incrustó en “Mi marido tiene más familia”.

Adelantó que proyecta incorporar a los hijos mayores de “Pancho López” en aquella historia que fueron encarnados por Sherlyn, Pablo Lyle y Alejandra García, “la idea es que tengan más presencia en la trama que encabezan Zuria Vega y Daniel Arenas.

