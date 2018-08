Osorio Chong: de supersecretario a minicoordinador

Héctor Moctezuma de León.

Miguel Ángel Osorio Chong, quien por esos caprichos de la política mexicana, producto del amiguismo y las complicidades, estuvo a cargo de la Supersecretaría de Gobernación, pasa ahora a una minicoordinación, la de su partido o lo que queda de su partido el PRI, en la Cámara de Senadores.

Sin embargo, a pesar de que su amigo Enrique Peña Nieto le confeccionó la Secretaría de Gobernación a su modo, sumándole las funciones que venía desarrollando la Secretaría de Seguridad Pública creada por las administraciones panistas, el hidalguense nunca fue un supersecretario, por dos cosas: porque siempre estuvo opacado por el hombre más cercano al inquilino de Los Pinos, el aprendiz de canciller Luis Videgaray, y por su incapacidad para conducir un aparato político de ese tamaño.

Osorio no pudo con el paquete que le entregó Peña Nieto, prueba de ello es que la delincuencia se disparó a grados alarmantes en este sexenio, el qué los futuros encargados de la seguridad del país llaman el sexenio de la muerte o el de las fosas.

Hace unos días, el ahora senador por la vía de la representación proporcional, porque en elección directa no ganaba, se le ocurrió decir que con la sola creación de la Secretaría de Seguridad Pública no se resuelve el problema de la inseguridad en México. Claro que no se resuelve, pues le dejan un paquete muy grande a la nueva administración, le dejan un país en ruinas, como lo aseguró hace unos días Alfonso Durazo Montaño, quien ser hará cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a partir del primero de diciembre.

Así como Miguel Ángel Mancera fue el peor jefe de Gobierno que hemos tenido en la Ciudad de México, a Osorio Chong se le puede considerar el peor Secretario de Gobernación en la historia moderna del país, pero gracias a esas bondades de la política mexicana los dos cobrarán en la Cámara de Senadores en los próximos seis años a partir del primero de diciembre. ¡Chulada de país!

Me informan que el ex–poderoso secretario de Sedesol del gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los cuatro que estuvieron al frente de los programas sociales, el prepotente Luis Enrique Miranda, se encuentra muy mal de salud y es probable que no asuma su cargo como diputado federal que le regaló para protegerlo su gran amigo el de Atlacomulco… Ernesto Cordero anunció que se retira de la política, pero hay quienes se preguntan, ¿algún día estuvo? Fue funcionario gracias a su amigo Felipe Calderón y fracasó en su intento de ser candidato presidencial del PAN… ¿Quién es ese ex–funcionario de Sedesol que coordinó la campaña de Morena en Zacatecas y al cual la Secretaría de la Función Pública le tiene documentado un desvío de doscientos millones de pesos a su paso por su anterior encargo?… Equipo de lujo tendrá la joven Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde. A la próxima titular de la STYPS le tocará implementar los programas para dar empleo a los jóvenes, una labor muy importante para alejar a la juventud de los vicios y de la delincuencia.

