Paul McCartney estrena “Fuh you”, tercer sencillo de “Egypt station”

México .- El cantautor británico Paul McCartney estrenó el sencillo “Fuh you” y reveló los nombres de las canciones que integran su reciente producción discográfica “Egypt station”.

El nuevo disco, que será lanzado en formato físico y plataformas digitales el 7 de septiembre próximo, será el material número 17 del exbajista de The Beatles, del cual se desprenden los sencillos “Come on to me” y “I don’t know”.

Mediante su cuenta de Twitter @PaulMcCartney dio a conocer los títulos de las 16 canciones que compondrán esta nueva entrega: “Opening station”, “I don’t know”, “Happy with you”, “Who cares”, “Fuh you”, “Confidante”.

Así como “People want peace”, “Hand in hand”, “Dominoes”, “Back in Brazil”, “Do it now”, “Caesar Rock”, “Despite repeated warnings, “Station II” y “Hunt you down/Naked/C-link”.

La producción de “Egypt station” estuvo a cargo de Greg Kurstin y fue grabado en Los Ángeles, Londres y Sussex.

Este álbum representa el primer material inédito que Paul comparte en cinco años, luego de “New”, lanzado en 2013, del que se desprenden temas como “Queenie eye” y “Save Us”’.

En los cinco años que transcurrieron entre esos materiales discográficos el músico británico colaboró con diferentes figuras como Kanye, en “Only one”, “FourFiveSeconds” y “All day”, así como Foo Fighters y Ringo Starr.