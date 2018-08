Feministas piden que se castigue la violencia en redes sociales

México.- La violencia de género traspasó a la esfera de interacción en las redes sociales, un espacio donde los derechos de la mujer -adultas, niñas y adolescentes- se ven violentados, por lo que activistas solicitan incluir el tema con mayor efectividad en el próximo Gobierno.

La filtración de imágenes o videos con actos sexuales; exhibición del cuerpo desnudo o semi desnudo sin el consentimiento de la mujer; filmar y filtrar actos de violencia; así como el envío de mensajes agresivos y hostigadores en cuentas de correo electrónico, mensajería telefónica o cualquier otro medio es considerado acoso, amenaza y violencia, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

El organismo ha advertido en diversas ocasiones que este tipo de actos ha cobrado más auge entre las niñas y adolescentes, un problema que daña de manera significativa la integridad de las afectadas, coincidió en entrevista la activista Mar Cruz.

“Hay niñas que han sido grabadas en los baños de su escuela, y sus compañeros suben el video con todo y el nombre de la niña, pero qué pasa, que no sólo es presa de las burlas de sus compañeros, sino que, además se convierten en blanco de toda una clase de depredadores sexuales de trata y de consumo sexual infantil que están sueltos en las redes”.

La experta en contenidos de Internet y quien trabaja a nivel nacional en acompañamientos en caso de violencia y para la capacitación de periodismo comunitario, reveló que la violencia en las redes sociales existe desde que aparecieron dichos espacios cibernéticos por el sexismo inmerso en la sociedad.

Reveló que el 98 por ciento de las mujeres que ocupan las redes sociales han sido acosadas o violentadas, mientras que las mujeres que no cuentan con una red social también son víctimas de acoso, pues llegan a ser filmadas y fotografiadas sin que puedan percatarse.

“Cuando van caminando, por ejemplo, y un sujeto te graba y te sube a la red. O quizá tú misma subiste una foto tuya o de tu hija y empiezan comentarios hasta de otras mujeres diciendo que desde chiquita se ve que va a ser pu.. o cosas así, eso también es violencia contra la niñez”.

La activista indicó que estas acciones se han “naturalizado” al grado de no percibir que la mayoría de las personas fomenta la violencia al burlarse, criticar o compartir este tipo de contenido.

Mar Cruz quien formó parte de las mesas de trabajo del Primer Encuentro Nacional de Candidatas Electas y Movimiento Amplio de Mujeres, recalcó que la agenda del próximo Gobierno deberá incluir el tema de violencia en redes.

“Que tomen en cuenta que en las redes se encuentra de todo, hay que legislar sobre ello y hay que llamar a las cosas por su nombre, sin sobrenombres, quitar el mote de usos y costumbres porque la pedofilia es pedofilia, el abuso sexual infantil es abuso y los piropos son acoso, hasta cuándo vamos a entender”.

Asimismo, aseveró que con charlas con las próximas mujeres que ocuparán un lugar en el Congreso de la Unión se les hablará de la regulación en redes sociales, a fin de detener el tráfico de consumo sexual, acoso y violencia.

“Porque si tú reportas en Facebook que te están violentando dicen que se va a revisar y que puede sancionar la página, pero páginas de pedófilos que hemos denunciado han sobrevivido a miles de denuncias, en cambio la cuenta de una compañera que protestó sin blusa fue cerrada por cinco denuncias, dónde están los criterios”.

“¿Quién gobierna las redes? porque aquí este tipo de cosas las decide Google, Facebook, pero cuándo el Gobierno se va a involucrar de manera virtual?”, agregó.

Como acompañante en casos de violencia, confesó que ha interpuesto una serie de demandas ante la policía cibernética por diversos casos de acoso, sin que hasta el momento haya tenido respuesta.

“Simplemente te toman la llamada que pasa a ser una estadística más que nadie conoce. A mí no me han contactado por muchas de las denuncias que he interpuesto de feminicidios, de violación y de hostigamiento”.

Las cifras de manera oficial reportan que en México 8.5 mujeres son asesinadas diariamente, sin contar las desapariciones de mujeres y niñas”, enfatizó.

La activista sostuvo que con la paridad de género en el próximo Congreso de la Unión confían en que exista una mayor sensibilidad sobre el tema que permita prevenir, castigar y regular los contenidos en Internet sobre violencia contra la mujer.

