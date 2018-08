La falocracia y la mitología feminista

Carlos Arturo Baños Lemoine.

El pasado miércoles 08 de agosto se celebró la sesión senatorial que terminó votando en contra del aborto o, si prefieren su eufemismo, en contra de la “interrupción legal del embarazo”. Esto en la hermana República de Argentina, en donde la corrupción campea como en México y Brasil, de un lado a otro de todo el espectro ideológico.

Ustedes saben, mis apreciables lectores, que yo estoy a favor del aborto en tanto no termine de formarse el cerebro del producto, lo que sucede alrededor de la décimo segunda semana de gestación. El verdadero debate en torno al aborto es el que debe responder a la pregunta: ¿qué distingue y define la vida estrictamente humana?

No es el ADN, porque éste es sólo información genética. Tampoco es el corazón, porque éste es sólo un órgano que bombea sangre a todo el cuerpo. Nuestra esencia como individuos, como personas, está en nuestra masa encefálica, específicamente en el cerebro, el órgano que centraliza y coordina la actividad del sistema nervioso.

Nuestra identidad (“yo soy yo”) sólo se entiende a partir de las funciones de memoria (acumulación de información), y de nuestras funciones de inteligencia (procesamiento de la información para resolver problemas con base en el eje causa-efecto). Esencialmente somos cerebro, lo demás sólo es soporte.

Para mí, el asunto del aborto ya no resulta mayor problema, aunque bueno sería que la neurofisiología nos ayudara a precisar el punto definitorio exacto de la formación cerebral del feto dentro del proceso de gestación. Y cabe añadir que, en la definición de “ser humano”, no basta con la biología, no basta con la medicina, ya que dicha definición se corona sólo gracias a la antropología filosófica y al Derecho.

Si ustedes vieron el debate senatorial (y sus consultas previas) en torno a la votación sobre el aborto en Argentina, seguramente se decepcionaron, igual que yo… ¡qué pésimo nivel de ambas partes!

Lo peor de todo es que las sectas feministas acapararon la escena mediática, con su típica mezcla de histerismo e histrionismo, de victimismo personal y de chantaje social. Sobre todo hubo muchas chamacas con sus ridículos pañuelitos verdes, sus vulgares consignas y sus testimonios lacrimógenos en el hashtag #YoAborté.

Por supuesto que me llamó la atención la tremenda incoherencia e incongruencia de las partidarias de la mitología feminista, tal como ya lo he dicho antes: ¡increíble que las acérrimas enemigas de la “falocracia” queden embarazadas por acción de un falo que ellas mismas decidieron introducir en sus vaginas!

¡Ah, traición a la causa feminazi!

Dejemos a un lado los casos excepcionales relativos a los delitos sexuales. Dicho sea de paso, en Argentina ya se permite el aborto por violación. Y dicho sea de paso, también, si se procede correctamente ni siquiera en los casos de violación es necesario el aborto: la profilaxis respectiva supone la administración de la anticoncepción de emergencia (pastilla del día siguiente).

Por ello resulta patético, ridículo, absurdo, contradictorio y vulgar que muchísimas feministas se quejen sistemáticamente de la “falocracia” desde su posición de promotoras voluntarias de la “falocracia”.

¡Ah, traición a la causa feminazi!

¿Por qué carajos permite una feminista, una “mujer empoderada con perspectiva de género”, que un espécimen de la “cultura de la violación”, del “patriarcado”, del “machismo” y del “androcentrismo”, ande introduciendo su “falo” en su feminista vagina?

Las “miembras” de las sectas feministas están tan fanatizadas que siguen sin percatarse de que sus ideas y conductas son harto contradictorias. Hasta lo evidente se les escapa, pues.

Y como veo que las feministas son incapaces de establecer una verdadera “ruta de liberación” al respecto, me permitiré hacerlo por ellas:

Paso 01. Se declara que el deseo sexual es un “constructo social” más (Berger/Luckmann) del sistema de dominación “machista, misógino, patriarcal, falocrático, androcéntrico, capitalista, hetero-normativo y bla bla bla”.

Paso 02. Se “deconstruye y resignifica” (Derrida/Castoriadis/Deleuze/Bourdieu) la experiencia sexo-genital a objeto de que ésta anule, de plano y en su totalidad, el poder sexual, político, económico y simbólico del “falo”. Ya ni siquiera serán necesarias las relaciones sexuales, menos las que supongan la intervención de un “falo”.

Paso 03. Para las mujeres (sobre todo si son feministas) que, por más adoctrinamiento y lavado cerebral que reciban, no puedan prescindir de la pasional introducción de un falo por vía vaginal, debe postularse la práctica fálico-lésbico-desmachizada: sólo será permitida la introducción de dildos, dedos, palos y demás “prótesis fálicas” mujer-a-mujer, considerándose esta práctica como una “modalidad compasiva de sororidad” para las féminas que no puedan prescindir de introducciones fálico-vaginales.

¡Tres pinches pasos súper sencillos para evitar embarazos no deseados y abortos! ¡Tres pasos sustentados en la propia mitología feminista! ¡Tres pasos que de veras liberarán a las féminas de la “dominación fálica del machismo patriarcal hetero-normativo”!

¡Caray, tan fácil que resulta ser una lesbiana de pelo corto, como Judith Butler, o una feminista remedo de macho, como Beatriz Preciado!

¡Ah, y no empiecen con que ejercí el mansplaining, eh!

No se les olvidé, mis apreciables lectores, lectoras, lectoros, lector@s, lectorxs, lector#s, lector¿?s, lector$s, lector&s, lector=s, etc., que yo soy una mujer con pene mezclada con alienígena y vaquita marina en peligro de extinción.

Y esta asesoría es totalmente gratuita, mis queridas amigas feministas y “mujeres empoderadas con perspectiva de género”: no crean que yo quiero ganarme el pan diario vendiéndoles basura ideológica a los gobiernos “chairos” o a las grandes asociaciones filantrópicas de las poderosas transnacionales capitalistas. ¡Eso nunca, hay niveles!

Posdata:

La verdad no sé por qué se angustian tanto las abortistas argentinas sólo porque no se aprobó el aborto. Hay mucho misoprostol en el “mercado negro” de Argentina y de todo el mundo.

Por cierto, el “mercado negro” es una expresión del libre mercado al interior de sistemas económicos cerrados y de regímenes políticos autoritarios.

¡Ah, pero cómo hay feministas que maldicen al capitalismo, o sea, a la economía de libre mercado! Si supieran todo el bien que les ha hecho el capitalismo.

Y, por favor, que no se les olvide que yo soy un pensador liberal-libertario (anarquista) y, por ello, soy anti-feminista, anti-comunista, anti-clerical y anti-populista.