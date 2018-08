Black Eyed Peas prende a mexicanos a ritmo de hip hop, pop y dance

México.- Al ritmo de hip hop, pop, electropop y dance la banda Black Eyed Peas hizo vibrar el Pepsi Center, donde Will.i.am, Taboo y Apl.de.ap prendieron al público que coreó de principio a fin sus canciones.Cientos de fanáticos se empezaron a concentrar a las afueras del recinto desde las 18:00 horas de este viernes, pese a las inclemencias del tiempo, pero no desistieron porque eran mayores su alegría y deseos de ver a su grupo favorito.

Con el video “Get it” y bajo los acordes de “Let’s get it started”, Black Eyed Peas saltó al escenario. Al término, se escucharon las palabras en español de Taboo: “¡Qué pasó México!”; “uno, dos, tres”, de Will.i.am; “¡salten, salten!”, de Apl.de.ap y así dieron inicio a “Pump it”.

En la velada no se extrañó a Fergie, puesto que las partes que cantaba junto a los miembros de Black Eyed Peas las interpretó Jessica Reynoso, quien demostró tener gran voz en el escenario. Los solos que la cantante también hacía fueron omitidos con muy buenos arreglos musicales o improvisaciones vocales.

La agrupación en todo momento tuvo interacción con el público, con frases como: “Levanten las manos”, “¿Todos los mexicanos están listos?”, “Quieren más” e incluyó palabras improvisadas en español que insertó en la letra de sus canciones durante su interpretación.

“Me da mucho gusto visitar mis raíces mexicanas con todos ustedes”, dijo Taboo, avivando más la emoción de la gente, mientras daban paso a cantar sus éxitos más memorables de toda su trayectoria, como “Imma be” y “Boom boom pow”.

Asimismo entonaron los cortes de su nueva propuesta musical, “Masters of the sun”, como “Ring the alarm pt.1, pt.2, pt.3”, con la que presentaron oficialmente a Jessica Reynoso.

“Estoy muy feliz de estar aquí, gracias por todo su amor, toda la gente que está aquí es mi familia”, mencionó Will.i.am antes de interpretar “Scream & shout”, canción en la que colaboró Britney Spears. Después de un segundo corte hubo un pequeño intermedio con el video “Street livin’”, de su nuevo proyecto.

Con otro cambio de ropa salieron al escenario y Will.i.am aprovechó para decir: “México para mí es mi familia, porque yo crecí en un barrio mexicano y me siento mexicano, gracias por su amor, no me importa lo que dicen algunos americanos de los mexicanos, ¡México es lo mejor del mundo!, ustedes son tan hermosos, que en México es donde está el amor”. En seguida interpretaron “Where Is the love?”.

Con gritos de euforia los presentes se abalanzaron al escenario cuando Apl.de.ap se bajó a saludarlos mientras cantaba su parte en “Where Is the love?”. Acto seguido deleitaron con “The time (Dirty bit)”.

“Son los mejores de todo el mundo, estamos orgullosos de este momento, ¡gracias México!”, dijo Taboo, mientras Will.i.am y Apl.de.ap se colocaban la Bandera de México en la espalda. “Mira mi ropa, ¡está lindo!”, mencionó Will.i.am, y al grito de “¡Viva México!” cerraron con “I gotta feeling”.

