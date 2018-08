NAIM: ¿continúa o se cancela?

Héctor Moctezuma de León.

La decisión de cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está más allá de un simple capricho, cada día surgen dudas sobre la viabilidad del proyecto más ambicioso de la administración de Enrique Peña Nieto. Hay aspectos técnicos que no cuadran y tendrá que hacerse un análisis muy serio para saber si realmente no hay problemas o éstos puedan surgir, una vez que entre en funcionamiento la nueva terminal aérea capitalina.

Son miles los millones que se han invertido, unos 100 mil, como para dar marcha atrás en esta importante obra, pero también está en juego la seguridad en la operación de este magno proyecto. Como también son muchas las presiones de los grupos que ganaron la licitación de la obra, para que ésta siga adelante.

Según Javier Jiménez Espriú, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, el costo del nuevo aeropuerto pasó de 160 mil millones de pesos a 300 mil millones de pesos y para su operación requerirá, por las condiciones del terreno, de un servicio de mantenimiento para el que habrá que realizar inversiones millonarias.

Aquí el problema es que, de cancelarse la obra del sexenio peñista, habrá pérdidas por 100 mil millones de pesos. La cancelación debería estar muy bien sustentada en razones técnicas, que de resultar adversas al proyecto se tendrán que fincar responsabilidades en contra de quienes decidieron que la obra se realizara en Texcoco, porque es mucho el dinero el que se tiraría a la basura, un lujo que un país como México no se pude dar en estos tiempos.

Lo cierto es que esto apenas empieza y lo que se consideró como una puntada de Andrés Manuel López Obrador, cuando en la campaña habló de la cancelación del NAIM, está ahora convertido en el principal debate en el país, entre los grupos interesados en que la obra siga su marcha y el nuevo gobierno que entra en funciones el primero de diciembre. Opiniones van u vienen y lo único que se puede asegurar que la administración saliente le deja un paquetazo a la entrante.

Otra vez Aeroméxico. Ahora fue en el vuelo que tenía que salir la noche de este viernes de Shanghai con rumbo a la Ciudad de México que tuvo que ser suspendido por fallas en la aeronave y los pasajeros tuvieron que esperar 24 horas mientras llegaba otro avión procedente de la capital de nuestro país… De Jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel Ángel Mancera pasa a la coordinación de una minibancada de apenas siete senadores, la que en el futuro podría quedar reducida hasta desaparecer como bancada del PRD porque entre los siete hay quienes ya coquetean con los morenos… Martí Batres podría convertirse en una piedra en el zapato para el coordinador de Morena, en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, porque el capitalino está tomando decisiones que no le corresponden. Alguien tendrá que ponerlo en su lugar… Feliz se le vio en la casa de campaña al echeverrista Ignacio Ovalle después de ese nombramiento que le hizo Andrés Manuel López Obrador para manejar el programa alimentario. ¿Con estas gentes podrá garantizar el fin dela corrupción que tanto pregona el tabasqueño?

