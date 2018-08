Transformación será pacífica pero profunda y ordenada López Obrador

México. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República mexicana, afirmó que llegó el momento de la cuarta transformación de México, la cual será pacífica pero profunda y ordenada, ya que se arrancará de raíz la corrupción.

Al participar en el Quinto Consejo Nacional Extraordinario de Morena, en el Deportivo Reynosa, agradeció a todos los militantes por su comportamiento ejemplar durante los comicios y aseguró que el triunfo lo obtuvo el partido gracias a los valores y principios que se enarbolaron.

En su mensaje a los morenistas, López Obrador recordó cuando el triunfo electoral era para Morena y sus simpatizantes un sueño posible, y ahora es “una bella realidad”.

Indicó que a partir del próximo 1 de diciembre iniciará la transformación del país, y eso significa rendir buenos resultados al pueblo, no engañarlo, por lo que subrayó que no decepcionará a nadie como ha sucedido con otros movimientos.

“Ha llegado el momento de iniciar la cuarta transformación de la vida de México, ni en sueños olvidemos que esta será una transformación pacífica, pero profunda, una transformación ordenada, pero radical, porque vamos arrancar de raíz al régimen de corrupción y privilegios”, expresó.

“No es más de lo mismo, no es simulación, no es gatopardismo. Transformar no es ejecutar el violín o dar el violín, instrumentos que se toma con la izquierda y se toca con la derecha, transformar es rendirle buenos resultaos al pueblo y no engañar.

“Lo nuestro es y será siempre auténtico y distinto, no vamos a decepcionar a nadie como ha sucedido con movimientos que han creado grandes expectativas y se han desvanecido, ni vamos actuar, como dirigentes, que al llegar al poder se transforman a sí mismos y traicionan a sus seguidores”, aseguró.

Al aseverar que la cuarta transformación “será pacífica, pero profunda; ordenada, pero radical”, sostuvo que con ello se demostrará que se puede gobernar con el pueblo, con respeto a las libertades.

En ese sentido convocó a la austeridad de manera voluntaria, y recordó que desde el 1 de diciembre, ya como presidente constitucional, enviará al Congreso de la Unión una ley reglamentaria para el Artículo 127 constitucional, para que ningún servidor público pueda ganar más que el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador se congratuló con los morenistas porque en este Congreso decidirán renunciar al 50 por ciento de las prerrogativas que por ley le corresponderán a este instituto político.

Recordó que en pro de la austeridad ya hay apoyos de entes autónomos pues el Poder Judicial se comprometió a reducir su presupuesto en 500 millones, en tanto que el Senado de la República lo hará en un 30 por ciento; ahorros con los que -dijo- se financiara el desarrollo del país, aunado al gobierno austero, sobrio y eficaz.

El presidente electo refrendó que el cambio será a fondo y que el gobierno surgido de Morena, dedicará toda su atención a establecer un auténtico Estado democrático de derecho, acabar con la corrupción y la impunidad, combatir la desigualdad y la pobreza y fortalecer valores culturales, morales y espirituales.

Mencionó que para ello ya se han definido los equipos y se afinan los proyectos prioritarios para iniciar la acción transformadora, una vez que la nueva administración federal tome posesión.

En este marco, López Obrador anunció que a partir del 16 de septiembre iniciará una gira de agradecimiento por el país, la cual aprovechará también para conocer de primera mano las necesidades del pueblo, pues sostuvo que no gobernará desde Palacio Nacional.

También invitó a los militantes de Morena a que el próximo 1 de diciembre acudan a Zócalo capitalino para festejar su toma de posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

NTX