Cantante Meli G explica el equilibrio entre su música y doblaje de voz

México .- La cantante Meli G, quien continúa con la preparación de su disco de corta duración (EP), el cual contendrá sonidos de R&B mezclados con lo acústico, dijo que no dejará de lado el doblaje, con el cual ha incursionado en distintas películas y ahora forma parte de la serie animada “Villanos”.

“En este disco prosigo con el pop, ahora trabajando con cosas más orgánicas, como más acústicas, aprovechando más el piano y la guitarra, este disco va a ser un poco más orgánico”, adelantó en entrevista con Notimex.

La artista mexicana recordó que su álbum pasado era más electropop y también lo combinaba con lo acústico, lo cual consideró que a la gente le ha gustado más, por lo que piensa continuar con este lado sonoro, aunque con más R&B e incluso hip hop.

Melissa Gedeón, su nombre real, indicó que el EP tendrá alrededor de seis temas, que saldrán de forma escalonada hasta que el material discográfico esté completo, tanto en formato digital como físico, que dijo posiblemente podría venderlo en sus presentaciones.

Explicó que “Me gusta” es el primer tema de este segundo álbum, bajo la producción de Dance Music; su disco debut fue “Rompiendo el silencio”, el cual ya cuenta con una versión remix en colaboración con el cantante Bawi en su canal de videos Meli G Oficial, el cual invitó a la gente a seguir.

“Es una canción que habla de lo que me gusta de una persona, lo que me hace sentir cuando está o no está cerca, en realidad ese es el mensaje general de la canción, pero si la gente la escucha la puede tomar de diferentes maneras, no nada más de la persona que les gusta sino de lo que les gusta hacer”, narrró.

Consideró que la canción tiene sonidos frescos, aunque admitió que a la vez es medio dark, “pero de ese tipo de oscuridad que te gusta”; en tanto, aclaró que los “featuring” no vendrán en el disco porque son externos con otros artistas en otros proyectos en los que colabora.

En cuanto a su faceta como actriz de doblaje, con la que el año pasado alcanzó su primer gran protagónico como “Bella” (Emma Watson) en la película de Disney, “La Bella y la Bestia”, garantizó que no piensa dejarla de lado porque es parte de su carrera.

“Ahorita tengo un proyecto nuevo que se llama ‘Villano’, de Cartoon Network, el creador es un mexicano y ha sido un proyecto muy padre y muy bonito en el que estoy empezando a trabajar, aún no ha salido la serie como tal, pero hay algunas cápsulas en YouTube y a la gente le está gustando mucho”, compartió.

La joven mencionó que probablemente para la segunda parte del año comenzarán a grabar los capítulos bien, por lo que invitó a la gente a no perderse este programa en el que hace la voz de “Demencia”, uno de los personajes principales, y la grabó tanto en español como en inglés.

“Siempre me ha gustado interpretar, obviamente en mi voz, a distintos personajes de diferentes tipos, cada uno tiene sus características y la verdad me gusta muchísimo poder variar mi voz en todos estos personajes que me han tocado”, expuso.

Como ejemplos citó a “Pinky Pie”, en “My little pony”, y a “Lucy Pevensie”, en “Las crónicas de Narnia”, que fue su primera película; también participó con su voz como “Maggie Murphy” en “Una esposa de mentira”, y “Rue”, en “Los juegos del hambre”.

“Por mi voz todavía me consideran para personajes infantiles, porque llega más a tonos agudos, pero también he tenido más papeles de mi edad (22 años) e incluso más grandes”, finalizó.

