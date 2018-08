Patricia Betaza.

“Discúlpate pendeja” le dice una joven a otra que yace en el suelo luego de recibir cachetadas y patadas. “No mames, estuvo de huevos”, dice un joven al finalizar la pelea entre las dos muchachas que por la apariencia no rebasan los 20 años de edad. La pelea se hizo “viral” porque exhiben los trancazos hasta el sometimiento de una de ellas. Todo, mientras decenas de jóvenes alrededor miran, graban, ríen, animan, -diría incluso- el pleito.

La identidad de las jóvenes se reserva. Nadie sabe exactamente el motivo de la pelea ni las instituciones a las que pertenecen. Los hechos ocurrieron cerca de la Escuela Moderna en la Colonia Romero de Terreros de la Ciudad de México. Pero todo parece indicar que pertenecen a varias escuelas. La Universidad Latinoamericana identificó a dos jóvenes que participaron en los hechos, situación que dice, ha turnado al Comité de Honor y Justicia para determinar las acciones correspondientes.

Del caso se difundieron dos videos la semana pasada. En el primero se ve que las dos jóvenes se agarran de los cabellos, se golpean y van al suelo. Cuando cae una de ellas, recibe patadas de otras jovencitas. En un segundo video se ve que un grupo de mujeres y hombres someten, golpean y humillan a una de las muchachas.

La actriz Susana Zabaleta compartió los videos en su página de Twitter . “Una amiga me envió estos videos. Por cierto, ya está recibiendo amenazas. No se sabe a ciencia cierta de qué colegio son”. “Da vergüenza ver esto, encima de la complicidad colectiva de todos los demás. ¿No les parece triste? ¿Los papás sabrán lo que hacen sus hijos?”.

Cuando una de las jóvenes termina sentada en el suelo, otra le jala el cabello. “Quiero que te disculpes. Discúlpate, pendeja”.

Se escucha que la mujer sometida dice algo y después la joven que la golpeó en la cara le dice: “¿Zorra? Perdón. Wey, tú eres la que sube tu pack, no yo”.

Todo parece indicar que detrás de esos videos difundidos hay otros además de fotografías íntimas que desencadenaron el pleito.

Trixia Valle, quién es una de las pioneras de la lucha contra el bullying, ha estado al tanto de ese caso. Ha establecido contacto con los padres de la jovencita y los ha estado apoyando. “Siempre hay riesgo cuando se suben imágenes donde se expone la privacidad. “De ninguna manera eso puede dar pie a la humillación y a los golpes”.

Explica Trixia que los padres de la menor agredida dicen que no quieren más violencia y más problemas y que de estos lamentables hechos salga un gran aprendizaje, que sea un precedente para que esto no se repita . Aconseja: “Decirle a muchas chavas, no te expongas, para que no te acosen y no te denigren por cosas que publiques”.

Las autoridades tendrán que investigar a fondo, porque nada justifica la golpiza y la humillación de la joven identificada como Ainara. Terrible ver a decenas de jovencitos, hombres y mujeres contemplando la pelea sin intervenir, eso sí grabando con celulares las escenas. Terrible porque eso también habla de indolencia o de que simplemente nos estamos acostumbrando a la violencia en todas sus expresiones. Coincido con Zabaleta: ¿y los padres sabemos qué están haciendo nuestros hijos?