Eventual derogación de Reforma Educativa en agenda de Morena: senador Arias

México.- La revisión y eventual derogación de la reforma educativa formará parte de la agenda legislativa que impulsará la bancada de Morena en el Senado, adelantó Cristóbal Arias Solís.

El senador electo por Michoacán fue interrogado sobre el mensaje de la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, en torno a su detención y su oposición a la reforma educativa.

En entrevista, recordó que la revisión de dicha reforma fue parte de la campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “y que hicimos nuestra también los candidatos a senadores y diputados”, a fin de que “se contemple la posibilidad de que se eche abajo” y se proponga un nuevo proyecto legislativo.

Para ello, aclaró, habrá que recoger las aportaciones de docentes y especialistas, a fin de contar con una propuesta alternativa. “Pero sí va estar contemplada en los puntos de agenda legislativa” de Morena el tema de “revisarla y, en su caso, derogarla”.

Sobre la situación de la reaparición de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y el rol que jugaría en el futuro, respondió que eso lo tendrían que decidir los docentes.

“De que tenga que regresar o no regresar tienen que ver con los estatutos internos del SNTE”, indicó Arias Solís, quien agregó que no puede opinar por los docentes. “Ellos son los que tiene que decidir si le dan oportunidad o no. No sé cuáles sean los derechos que pueda tener la maestra”.

Respecto al presunto apoyo que habría dado Elba Esther Gordillo a favor de los candidatos de Morena, dijo que en política siempre hay muchas especulaciones, rumores, aunque reconoció que algunas personas cercanas a la maestra participaron en algunos eventos de la campaña.

Sin embargo, Arias Solís reiteró que en el tema del apoyo hay “mucho de especulación y de sobreestimación política”.

El senador electo recalcó que lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República gracias a la fuerza de un movimiento social, político y electoral, más allá de los partidos o de un dirigente o exdirigente gremial. “El triunfo es de un caudaloso movimiento social, no por determinados liderazgos”.

