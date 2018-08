Rechaza Pablo Gómez desaparecer Junta de Coordinación Política

México.- El diputado electo Pablo Gómez Álvarez rechazó la propuesta de desaparecer la Junta de Coordinación Política que, expresó, se debe mantener porque permite la participación de todos los partidos políticos.

En entrevista al término de su proceso de credencialización, respaldó la declaración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no será “tapadera de ningún funcionario”.

“La Cámara de Diputados tampoco y para ello necesitamos establecer el ejercicio pleno de las facultades de control, incluyendo comisiones investigadoras, comparencias, preguntas parlamentarias, seguimiento de la acción gubernamental y la recepción de las quejas de parte de la ciudadanía y atención de las mismas”, agregó.

Expresó que independientemente de quién sea el coordinador del grupo parlamentario de Morena, se mantendrán unidos en base al proyecto de transformación y no a una u otra persona.

Agregó que no comparte la propuesta de desaparecer la Junta de Coordinación porque ya no habrá oscuridad en ese órgano legislativo, ya que no estará controlado por las fuerzas políticas anteriores.

NTX