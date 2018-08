Sistema Anticorrupción y seguridad, entre temas prioritarios del PAN

México.- El presidente del PAN, Damián Zepeda, adelantó que algunos de los temas prioritarios que integrarán la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones serán el impulso al Sistema Nacional Anticorrupción, concretamente la Fiscalía General, así como los relacionados con la seguridad pública.

El dirigente habló en la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) luego de la inauguración de la Primera Reunión Plenaria de los senadores panistas que integrarán la LXIV legislatura, y afirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) seguirá siendo pieza clave en la transformación de México.

Tras detallar que tanto él, en su calidad de líder nacional, como el secretario general Marcelo Torres encabezan el diálogo con los senadores electos, aclaró que los objetivos de esta reunión plenaria son la capacitación, la integración y la planeación de la que será su agenda legislativa.

Refirió que la agenda puntual será dada a conocer este martes, una vez que concluyan los trabajos, y que el coordinador parlamentario será definido en un ejercicio distinto por parte de la dirigencia, después de las plenarias.

“No es un tema de negociación, ni de cuotas. Eso no, cuando menos esta dirigencia no lo ve así. Nosotros lo vemos como un esquema de buscar el perfil idóneo para que encabece los trabajos tanto de Cámara de Diputados como del Senado y, para ello, hay que escuchar a los legisladores y hay que hacer la valoración de cada uno de los perfiles que tengan la posibilidad de hacerlo”, puntualizó.

Dijo que hoy el PAN está llamado a ser la primera fuerza política de oposición del país y se distinguirá por ser firme, congruente, con valor, responsable y apoyará lo correcto, defendiendo los intereses de los ciudadanos.

“Por muchos años el partido ha sido pieza clave en la transformación de México, en algunas épocas nos daban los números y en otras no y siempre estuvo Acción Nacional allí. Y así va a ser hoy, con ideas, con razonamiento, con técnica, con debate, vamos a buscar convencer y lograr ser quien responda o quien defienda los intereses de los ciudadanos”, concluyó.

