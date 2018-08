Gustavo Santaolalla, un artista al que le gusta tomar riesgos

México .- Una revisión a su vida a través de sus canciones, es lo que realizó el compositor argentino Gustavo Santaolalla en su nuevo material discográfico “Raconto”, del cual se desprende su gira “Desandando el camino”, que llevará al Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” el próximo 25 de septiembre.

“Mi carrera no se ha caracterizado por la nostalgia, sino al contrario, pero llegó un momento en mi vida, que creo que tiene que ver con la edad, o algunas cosas íntimas y muy personales que me hicieron apretar el botón de pausa y mirar un poco cómo es que llegué yo hasta aquí”, compartió.

En entrevista con Notimex, explicó que siempre ha sido un artista que ha mirado hacia adelante y a quien no le gusta quedarse en su zona de confort, sino diversificarse, pero se dio cuenta de la atemporalidad de dichos temas relacionados con la vida, la muerte y el amor.

“Siempre me ha gustado tomar riesgos, meterme en proyectos que implican desafíos, así es como pasé de originalmente ser artista y productor de mis cosas a serlo de otros artistas, música de películas y videojuegos”, comentó.

Ello aunado a que el registro de su voz ha cambiado y es más amplio al que tenía de chico, alrededor de los 20 años, por lo que explicó que al encontrarse de frente a estas canciones, tuvo la fuerza de hacer este proyecto.

“Hice cuatro álbumes de solista, dos cantados y dos instrumentales, en un periodo de unos 30 años y nunca los toqué en vivo, ninguno de ellos, entonces es como una cuenta pendiente y me da oportunidad de que la gente conozca toda una fase mía que es íntima y más directa”, expresó.

El dos veces ganador del Premio Oscar recordó que siempre ha tocado con bandas, desde hace 15 años con Bajofondo, por lo que está entusiasmado de presentarlo en Latinoamérica y especialmente en México, país que asegura es muy cercano a su corazón.

Por ello, siempre ha estado en contacto, ya sea en promoción de su material o por su trabajo con cineastas y artistas como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Café Tacvba, banda con la que trabaja hasta el día de hoy; sin embargo, reconoció que tenía mucho tiempo que no realizaba una presentación en la capital mexicana, además de que también estará en la Guadalajara, el 27 de septiembre.

“Aparte el concierto tiene algo muy lindo, que se hace en el mismo teatro (Esperanza Iris) en donde Café Tacvba hizo su debut, así que estoy muy contento con esa coincidencia también”, mencionó respecto al grupo del que ha producido discos como “Re” y “MTV Unplugged”.

Sin embargo, señaló que de momento no contará con invitados especiales para su presentación y descartó la participación del grupo mexicano, ya que desafortunadamente no estará en la ciudad para su “show”, aunque no lo descartó para un futuro, ya que le encantaría colaborar de nuevo con “los tacubos”.

Destacó que la sorpresa en su presentación será la propia música, en donde realizará un recorrido muy personal que cubre casi todo porque abarcarlo por completo sería muy difícil debido a que son muchos años de trabajo, aunque tratará de mostrar lo que representa distintos momentos de su vida.

“Siento de alguna manera que les hago más justicia a las canciones ahora, que, en su momento, las compuse con la frescura, pero hoy se le suma a eso que no las he tocado miles de veces, por lo que es algo muy interesante porque será nueva para quien viene a escucharme, pero también es nueva para mí”, dijo.

En cuanto a su público expuso que es muy heterogéneo porque acude tanto gente de su generación como chicos de 12 o 13 años que lo único que conocen de él son música de videojuegos y que es un mundo enorme, por lo que será muy interesante.

“Tengo mucho interés en México, es definitivamente mi lugar clave en mi carrera y en mi vida, en lo personal porque tengo muchos amigos, porque quiero mucho a México y lo siento como una parte mía”, destacó.

En ese sentido, Santaolalla, quien realizó la banda sonora de filmes como “Amores perros” y “Babel”, consideró que existe mucho talento en el país, en distintos rubros como la música, el cine y las artes plásticas, aunado a que tiene mucha tradición cultural, la cual es muy linda.

Por otra parte, reconoció que el proceso creativo varía en cuanto a hacer música para un videojuego o una película, pues, aunque se trata de comunicar y de contar historias, la forma en que trabaja es bastante libre en el sentido de hacerlo a raíz de la historia, los personajes y hablar con el director.

“Me siento bastante de libre en el trabajo y encuentro similitud en lo que hago en el cine y en videojuegos, lo que sí es un poco distinto es hacer el tema de las canciones que, si bien son historias, tienen un formato bastante establecido que tiene que ver con el estribillo y la introducción, pero uno se adapta a cada cosa”, aseguró.

No obstante, el argentino admitió que la dinámica cambia cuando hace música para sus trabajos a cuando está produciendo para otro artista o una película, porque se trata de proporcionar un servicio al director o al cantante, en este caso el disco es del artista y no suyo, y aseveró que nunca ha hecho producciones en donde él se sobreponga.

Por último, confesó que para mantenerse actualizado en la industria se rodea de gente joven que está en contacto con las últimas tecnologías, aunque en realidad lo que él trabaja es el contenido y confesó que las plataformas de distribución no son lo suyo, por lo que no importa si es streaming o un vinilo ya que un equipo de trabajo lo asesora.

“Me siento siempre muy feliz de que se reconozca el trabajo, pero soy muy consciente de que igual el reconocimiento no es a mí en lo personal, sino al trabajo y eso importante tenerlo claro porque hay muchos artistas a los que se les mezcla las cosas y trae aparejado actitudes o cosas con el éxito que no comparto”, declaró en cuanto a los múltiples galardones que ha obtenido.

